Giorgia Meloni critica la richiesta del 'patentino antifascista' per la fiera editoriale

Quest’anno, per partecipare alla fiera della piccola e media editoria Più libri più liberi a Roma, le case editrici dovranno sottoscrivere una dichiarazione antifascista. Questa richiesta ha scatenato una vivace polemica, con la premier Giorgia Meloni che ha definito la misura una forma di censura mascherata.

La richiesta del ‘patentino antifascista’

La fiera Più libri più liberievento annuale dedicato alla promozione della piccola e media editoria, ha introdotto quest’anno una nuova condizione per i partecipanti. Le case editrici interessate a prendere parte alla manifestazione dovranno firmare una dichiarazione che attesti la loro adesione ai principi antifascisti. Questa richiesta è stata presentata come un requisito per garantire un ambiente inclusivo e rispettoso durante l’evento.

Le reazioni delle case editrici

La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra gli editori. Alcuni hanno accolto positivamente l’iniziativa, vedendola come un passo necessario per contrastare qualsiasi forma di discriminazione. Altri, invece, hanno espresso preoccupazione per le possibili implicazioni sulla libertà di espressione e sulla diversità delle opinioni.

La critica di Giorgia Meloni

La premier Giorgia Meloni ha duramente criticato la richiesta del ‘patentino antifascista’, definendola una forma di censura mascherata. In un post su XMeloni ha scritto: “È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero, ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono.”

La premier ha aggiunto che la cancellazione delle idee non di sinistracamuffata da lotta antifascista, è un vecchio vizio della sinistra, ma è una storiella alla quale ormai non crede più nessuno. “Si chiama, banalmente, censura. E la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica”, ha concluso Meloni.

Il dibattito sulla libertà di espressione

La polemica ha riacceso il dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti della censura. Alcuni sostenitori della misura argomentano che è necessario stabilire delle regole per prevenire la diffusione di ideologie pericolose. Altri, invece, temono che questa richiesta possa aprire la strada a una censura preventivalimitando la libertà di pensiero e di espressione.

La discussione è destinata a continuare, con opinioni fortemente divise tra chi vede nella richiesta un passo necessario per garantire un ambiente sicuro e inclusivo e chi la considera una limitazione inaccettabile della libertà individuale.