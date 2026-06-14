Incidente tra Corridonia e Morrovalle: morti e feriti nel frontale tra due auto

Incidente tra Corridonia e Morrovalle: morti e feriti nel frontale tra due auto

Sul tratto stradale interessato dall'incidente sono in corso lavori: la superstrada è stata chiusa al traffico dopo il grave sinistro

Incidente gravissimo, nelle prime ore del 14 giugno, sulla superstrada che corre tra Corridonia e Morrovalle, nel Maceratese. Due auto hanno impattato tra loro frontalmente rendendo necessaria l’immediata chiusura del tratto stradale interessato per consentire a numerose squadre dei soccorritori di operare in sicurezza. Il bilancio è drammatico: vi sono morti e feriti. Gli ultimi aggiornamenti.

Incidente gravissimo tra due auto: morti e feriti nel tremendo frontale

L’incidente frontale è avvenuto intorno alle 5.45 di domenica 14 giugno: un impatto violentissimo, per ragioni ancora da accertare, che ha coinvolto due vetture. Il tutto su un tratto di superstrada, al km 94,90, interessato da alcuni lavori. Sul posto, dopo il frontale, sono giunte numerose ambulanze dato l’elevato numero di persone coinvolte, oltre a vigili del fuoco provenienti da Civitanova e Macerata e alla polizia stradale.

Il tratto di superstrada è stato immediatamente chiuso al traffico.

Il bilancio è drammatico: sono due le vittime, un ragazzo di 21 anni ed un 41enne, morti per le gravi ferite riportate nello schianto. Ma si contano anche quattro feriti, trasportati all’ospedale di Torrette, uno dei quali in elisoccorso, gli altri in ambulanza.

L’incidente si è verificato tra Corridonia e Morrovalle, in direzione mare e sono stati effettuati tutti i rilievi per verificare eventuali responsabilità. Della gestione della viabilità e del ripristino della circolazione si sono occupate le squadre Anas.