Incidente mortale a Milano: scontro tra monopattino e auto in zona Bicocca

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente tra un monopattino e un'auto a Milano. Scopri i dettagli.

Una tragedia si è consumata nella notte tra il 12 e il 13 giugno a Milano, in viale dell’Innovazionenella zona della Bicocca. Un giovane di 19 anni, Eros Gagliardiè deceduto dopo essere stato investito da un’auto mentre viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico. L’incidente ha coinvolto anche il conducente del monopattino, un 20enne, e la guidatrice dell’auto, una 21enne.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il monopattino, proveniente da viale Pirellistava percorrendo via Caldirola in direzione di piazzale Egeo. All’intersezione con viale dell’Innovazioneil conducente del monopattino avrebbe ignorato la segnaletica di dare precedenzascontrandosi con una Kia Picanto proveniente da via Beccaro.

L’intervento dei soccorsi

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno a mezzanotte e 20. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e due auto mediche. I soccorritori hanno trovato Eros Gagliardi in condizioni gravissime e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milanodove poco dopo è deceduto. Il conducente del monopattino, invece, è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza.

Le indagini e le conseguenze

La Polizia Locale ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La guidatrice dell’auto, sottoposta a test per droga e alcol, è risultata negativa. Sul posto, non sono stati trovati i caschi di protezioneobbligatori dal per chi utilizza monopattini elettrici.

Il pm di turno ha disposto il trasferimento della salma per l’autopsia e il sequestro dei due veicoli coinvolti. L’incidente ha sollevato nuovamente il dibattito sulla sicurezza stradale e l’uso dei monopattini elettrici nelle aree urbane.