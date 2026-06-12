Spinea, ritrovato il corpo di Mattia Testi: il padre lo scopre vicino a un traliccio

Dopo una settimana di ricerche, il padre di Mattia Testi ha trovato il corpo del figlio vicino a un traliccio a Spinea. Le autorità stanno investigando.

Una tragedia si è consumata a Spinea, dove il corpo di Mattia Testi, 19enne scomparso da sette giorni, è stato trovato dal padre. Il giovane era stato visto l’ultima volta in via Bennati, e da allora le ricerche erano state intensificate con l’aiuto delle forze dell'ordine e della comunità locale.

Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio dell’11 giugno, vicino a un traliccio nei pressi del parco da cui Mattia era scomparso.

Le speranze di trovarlo vivo si sono spezzate in pochi istanti, lasciando la famiglia e l’intera comunità nel dolore.

Le ricerche e il ritrovamento

Le ricerche erano state avviate immediatamente dopo la scomparsa del giovane, con l’allarme lanciato dal Comune di Spinea in collaborazione con le forze dell’ordine e la famiglia.

Mattia non aveva con sé il telefono, rendendo difficile rintracciarlo. L’ultimo avvistamento certo risale a giovedì 4 giugno, quando era stato visto in via Bennati.

Il corpo è stato trovato intorno alle 19:00 dell’11 giugno, in un campo vicino a un ripetitore a Fornase, a poche centinaia di metri dal luogo dell’ultimo avvistamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Le prime indagini non hanno rilevato segni di colluttazione, ma le ipotesi sul decesso rimangono aperte.

Le reazioni della comunità

Il sindaco di Spinea, Franco Bevilacqua, ha espresso il cordoglio dell’intera amministrazione comunale, stringendosi attorno alla famiglia di Mattia in questo momento di dolore. “L’amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia di Mattia in questo momento di dolore ed esprime la più vicina vicinanza”, ha dichiarato Bevilacqua.

Anche il sindaco metropolitano, Simone Venturini, ha espresso il proprio cordoglio: “La notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Mattia Testi mi rattrista profondamente. A nome mio e di tutta la Città metropolitana di Venezia esprimo profondo cordoglio per questa terribile tragedia. La mia vicinanza va in primis alla famiglia, agli amici ma anche a tutta la comunità spinetense.”

Le indagini in corso

Il magistrato di turno, in accordo con i carabinieri di Venezia, ha richiesto l’intervento del medico legale per una prima ispezione esterna del cadavere. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause della morte, e nessuna ipotesi è stata esclusa, inclusa la possibilità di un gesto volontario o di un incidente.

La comunità di Spinea è unita nel dolore, e le ricerche che avevano coinvolto forze dell’ordine, protezione civile, polizia locale e pompieri si sono concluse con un tragico epilogo. La speranza di un esito diverso è svanita, lasciando spazio al cordoglio e alla ricerca di risposte.