Polemica alla Camera: Meloni replica a Silvestri su «ginocchiere» e rispetto

In un acceso dibattito alla Camera dei Deputati, la premier Giorgia Meloni ha risposto con fermezza alle accuse del deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco Silvestri. Durante la discussione generale in vista del Consiglio Ue, Silvestri aveva criticato la posizione politica di Meloni, utilizzando una metafora che ha scatenato una vivace polemica.

La tensione è salita quando Silvestri ha affermato che Meloni «non ha raddrizzato la schiena, ma ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda». Questa dichiarazione ha suscitato immediate reazioni dalla maggioranza, che ha accusato Silvestri di sessismo.

La replica di Meloni: «Nessun favoritismo, solo merito»

Giorgia Meloni ha risposto con determinazione, rivolgendosi direttamente a Silvestri: «Quello che voi non riuscite ad accettare è che c’è una persona che, senza mai indossare delle ginocchiere, è arrivata dove è arrivata.

Senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie». La premier ha sottolineato il suo percorso politico, mettendo in evidenza il suo ruolo storico come prima donna a ricoprire la carica di presidente del Consiglio in Italia.

Meloni ha anche criticato l’uso del termine «signor presidente» da parte di Silvestri, rivolgendosi alla collega Laura Boldrini: «Mi chiedo, collega Boldrini, se sia davvero questo il punto del rispetto delle donne.

O se il punto del rispetto delle donne sia piuttosto quello di ascoltare un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere».

La difesa di Silvestri e le reazioni delle opposizioni

Francesco Silvestri ha cercato di chiarire le sue parole, affermando che la sua critica era rivolta alla postura politica del governo, non alla persona di Meloni. «Non strumentalizziamo. Sono quattro anni che questo governo è inginocchiato a Trump e alla politica di Netanyahu: ecco spiegato l’arcano delle mie parole», ha dichiarato Silvestri.

Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni contrastanti. Paolo Trancassini di Fratelli d’Italia ha definito l’intervento di Silvestri «vergognoso», chiedendo l’apertura di un’istruttoria. Anche la vicepresidente della Camera Anna Ascani del Partito Democratico ha espresso solidarietà a Meloni, definendo l’intervento di Silvestri «scurrile».

Le dichiarazioni di Laura Boldrini

Laura Boldrini ha risposto direttamente a Meloni, criticando l’uso strumentale delle istanze femministe: «La presidente del Consiglio non perde occasione per usare le istanze femministe a proprio uso e consumo, strumentalizzandole, anche nell’aula di Montecitorio». Boldrini ha sottolineato l’importanza del rispetto della grammatica italiana e del linguaggio inclusivo.

La polemica ha coinvolto anche altri esponenti politici, tra cui Carlo Calenda di Azione, che ha espresso indignazione per le parole di Silvestri, e il capogruppo M5S Riccardo Ricciardi, che ha difeso il collega, criticando la politica estera del governo Meloni.

Le conseguenze politiche della polemica

La polemica ha messo in luce le tensioni tra la maggioranza e l’opposizione, con accuse reciproche di strumentalizzazione e mancanza di rispetto. La difesa di Meloni ha sottolineato il suo impegno e il suo percorso politico, mentre Silvestri ha cercato di chiarire le sue intenzioni, affermando che la sua critica era rivolta alla politica del governo, non alla persona della premier.

La vicenda ha sollevato questioni importanti sul rispetto delle donne in politica e sull’uso del linguaggio in contesti pubblici. Le reazioni delle opposizioni hanno evidenziato la polarizzazione del dibattito politico, con accuse di sessismo e strumentalizzazione che hanno ulteriormente acceso gli animi.