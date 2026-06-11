Malore improvviso mentre è alla guida: l’auto perde il controllo, esce dalla carreggiata e precipita a Vezzano Ligure.

Un tragico incidente stradale, segnato da un malore improvviso, ha visto un’auto precipitare mentre si trovava in servizio di assistenza sociale nella zona di Vezzano Ligure, trasformando un normale trasporto di solidarietà in una vicenda conclusa con una vittima e un ferito.

Dinamica dell’incidente e interventi di soccorso a Vezzano Ligure

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada della Ripa, nel comune di Vezzano Ligure (provincia della Spezia), con esito fatale per un uomo e il ferimento di un secondo occupante del veicolo. Secondo le prime informazioni raccolte, alla guida dell’auto si trovava un volontario dell’Auser, impegnato in un servizio di trasporto sociale.

Come riportato da La Nazione, a bordo era presente anche una persona con disabilità che l’uomo stava accompagnando. Durante il tragitto il conducente sarebbe stato colpito da un malore improvviso, perdendo così il controllo del mezzo, che è uscito di strada precipitando da un terrapieno adiacente alla carreggiata.

Dramma alla guida: ha un malore e l’auto precipita, un morto e un ferito

Scattato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per l’autista, 68 anni, non è stato possibile fare nulla: i traumi riportati si sono rivelati troppo gravi e ne è stato constatato il decesso nonostante i tentativi di rianimazione. Il passeggero, rimasto ferito nell’impatto, è stato soccorso e trasportato in ospedale; le sue condizioni non risulterebbero al momento preoccupanti, pur in attesa di ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, mentre la strada della Ripa è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.