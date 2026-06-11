Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti legati alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 portano l’attenzione su Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinatrice della Struttura tecnica di missione. Il suo nome pare sia finito nel registro degli indagati nell’ambito delle verifiche sulla realizzazione della cabinovia “Apollonio-Socrepes” a Cortina d’Ampezzo, uno degli interventi infrastrutturali previsti per i Giochi.

Olimpiadi Milano-Cortina, indagata Elisabetta Pellegrini: chi è la stretta collaboratrice di Salvini

Come riportato dall’Ansa, la Procura di Belluno pare abbia aperto un fascicolo su presunte irregolarità legate all’affidamento dei lavori per la cabinovia “Apollonio-Socrepes”, una delle infrastrutture previste nell’ambito delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’inchiesta ipotizzerebbe il reato di turbativa d’asta e coinvolgerebbe la Società Infrastrutture Milano Cortina (Simico) e l’impresa esecutrice Graffer.

Nell’ambito degli accertamenti sarebbe stata iscritta nel registro degli indagati anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinatrice della Struttura tecnica di missione, già figura centrale nella pianificazione delle opere olimpiche.

Il suo nominativo si aggiungerebbe, sempre secondo le indiscrezioni dell’Ansa, a quello di altre tre persone già coinvolte, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato di Simico e commissario straordinario per le infrastrutture dei Giochi.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli investigatori avrebbero inoltre effettuato il sequestro di dispositivi elettronici in uso alla dirigente, nell’ambito delle attività investigative disposte dalla magistratura. La Procura, al momento, non ha fornito ulteriori dettagli né smentite ufficiali sull’indagine in corso.

Olimpiadi Milano-Cortina, indagata Elisabetta Pellegrini: la reazione di Matteo Salvini

Sul fronte politico è intervenuto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha difeso il lavoro svolto nella preparazione dell’evento olimpico e la correttezza dell’operato della sua squadra. In una nota ha sottolineato il valore internazionale della manifestazione e il contributo dei collaboratori coinvolti, tra cui la stessa Pellegrini. Il vicepremier ha dichiarato: “Le Olimpiadi Milano Cortina rappresentano un successo straordinario riconosciuto anche all’estero: sono state il frutto di anni di lavoro mio e di un’intera squadra, di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, che si è distinta per impegno e laboriosità.”

Salvini ha inoltre espresso fiducia sull’esito delle verifiche giudiziarie, affermando: “Sono certo che le indagini confermeranno la piena legittimità di tutti gli atti“. Nella stessa comunicazione ha evidenziato anche il valore simbolico dei Giochi per il Paese, definendoli “una vetrina incredibile per tutta l’Italia e ne siamo orgogliosi“, ribadendo così la posizione dell’esecutivo mentre proseguono gli accertamenti della Procura di Belluno.