Ci siamo, manca davvero pochissimo al via per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Ma, come sarà il meteo? Scopriamo insieme le previsioni per i prossimi giorni.

Previsioni meteo: l’Italia sotto la morsa del maltempo

Il 2026 è iniziato davvero sotto al segno del maltempo, piogge, cicloni, venti di burrasca e tanta neve si sono infatti abbattuti sull’Italia in queste prime settimane dell’anno.

Nei prossimi giorni non andrà meglio, in quanto l’instabilità continuerà a essere protagonista da Nord a Sud. Ma vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni. Oggi, 5 febbraio, avremo tempo instabile nel Triveneto con peggioramento serale sul Nord-Ovest. Pioggia al centro, in particolare in Toscana e instabilità al Sud. Domani, 6 febbraio, giornata segnata dalla pioggia, specialmente sulle regioni Tirreniche e sulle Marche. Sabato 7 invece resiste l’instabilità al Centro-Sud, mentre migliora al Nord. Ma, come sarà il tempo a Milano e a Cortina dove venerdì cominceranno le Olimpiadi?

Previsioni meteo, il maltempo non dà tregua: graziata Milano Cortina

Ci siamo, venerdì 6 febbraio, allo Stadio di San Siro, ci sarà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Vista la forte ondata di maltempo che da settimane sta imperversando sull’Italia, ci si chiede come sarà il meteo nelle località dove si svolgeranno i giochi. Bene, arrivano buone notizie in tal senso, in quanto Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de IlMeteo.it parla di condizioni ottimali, con la neve che è caduta copiosa sulle Alpi e sulle Dolomiti, ovvero dove si svolgeranno le gare (Cortina D’Ampezzo, Livigno, Bormio, Predazzo, Tesero e Anterselva.)