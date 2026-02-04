Un 2026 iniziato all’insegna dell’instabilità, con poco sole e tanta pioggia, un pò su tutta l’Italia. Dopo gli ingenti danni provocati dal ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna, sull’Italia sta per abbattersi una nuova perturbazione. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Maltempo sull’Italia, nuova perturbazione in arrivo: le previsioni meteo

Un inizio anno all’insegna di freddo, pioggia, neve e venti forti sull’Italia. Anche i prossimi giorni saranno all’insegna dell’instabilità, con una nuova perturbazione che sta per abbattersi sulla nostra penisola. Oltre alle piogge, tra domani e giovedì nevicherà in diverse zone, sulle Alpi oltre i 700 metri, sull’Appennino tosco-emiliano romagnolo sopra i 900-1.200 metri, sull’Appennino centrale e sui rilievi della Sardegna oltre i 1.300-1.500 metri e dai 1.400-1.800 metri al meridione. Ma vediamo ora le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo, continua l’ondata di maltempo sull’Italia: cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Vediamo ora le previsioni nel dettaglio per la giornata di oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, domani, giovedì 5 febbraio e per venerdì 6. Iniziamo con oggi: al Nord e al Centro avremo piogge diffuse, i particolare in Lombardia. Al Sud invece attenzione al forte rischio temporali. Domani, 5 febbraio, ancora tempo instabile al Nord, in particolare sul Triveneto. Nuvoloso al Centro, con possibili piogge in serata, instabile al Sud. Venerdì 6 febbraio invece avremo piogge sul Nord-Est, e maltempo sulle Tirreniche.