De Martino: identificati i responsabili, partiranno azioni risarcitorie

Dopo la pubblicazione di un video privato, gli avvocati di De Martino hanno attivato la Polizia postale per la rimozione e annunciano azioni risarcitorie contro i responsabili individuati

Nei giorni successivi alla pubblicazione di un video privato riconducibile al loro cliente, gli avvocati di De Martino hanno intrapreso una serie di iniziative per limitare la diffusione del materiale e tutelare la privacy dell’assistito. Con il supporto della Polizia postale sono state inoltrate segnalazioni mirate e richieste di rimozione a gestori e piattaforme che ospitavano il filmato, con l’obiettivo di arginare la circolazione online e impedire ulteriori condivisioni.

I legali hanno inoltre comunicato che sono stati individuati i nominativi ritenuti responsabili della diffusione e che a breve partiranno le azioni risarcitorie per ottenere tutele civili e risarcimenti per i danni subiti. Questa strategia combina interventi di natura tecnica, per la rimozione dei contenuti, e strumenti giudiziari per perseguire chi ha diffuso il materiale senza consenso, a tutela dei diritti personali e dell’immagine.

Le misure legali avviate

Gli avvocati hanno attivato una duplice linea d’azione: da un lato la richiesta formale di rimozione presso i provider interessati, dall’altro la predisposizione di azioni civili per il risarcimento. In questa fase si ricorre sia agli strumenti previsti dal diritto della protezione dei dati personali sia a quelli del diritto civile per danno all’immagine.

Le misure includono la notifica ai gestori dei siti, l’istanza di cancellazione dei contenuti e la raccolta della documentazione necessaria a dimostrare il danno subito dall’assistito.

Individuazione dei responsabili

La ricerca dei responsabili si basa su attività investigative coordinate con la Polizia postale, che può ottenere informazioni da provider, piattaforme di hosting e banche dati tecniche. L’analisi degli access log, degli indirizzi IP e delle segnalazioni permette di ricostruire la catena di diffusione. Tuttavia, gli avvocati sottolineano le difficoltà quando i contenuti sono ospitati all’estero o quando si utilizzano servizi che garantiscono l’anonimato, elementi che complicano la raccolta di prove e la successiva azione legale.

Il ruolo delle autorità e delle piattaforme

In diversi casi la sinergia tra gli studi legali e la Polizia postale ha portato alla chiusura di canali e alla rimozione di pagine che ospitavano immagini sensibili, incluso un noto sito di cam segnalato dalle parti. Le piattaforme hanno l’obbligo, in presenza di segnalazioni fondate, di procedere alla rimozione dei contenuti; tuttavia, la tempistica e l’efficacia del procedimento possono variare. Per questo motivo, secondo la difesa, è essenziale un approccio coordinato che combini le notifiche legali con interventi investigativi rapidi.

Rimozione dei contenuti e ostacoli tecnici

Anche quando un sito principale viene sospeso, il contenuto può riemergere su mirror o altri aggregatori, creando una sfida continua. Gli avvocati mettono in evidenza come la lotta alla diffusione comporti azioni reiterate di rimozione e monitoraggio, oltre a richieste rivolte a motori di ricerca per deindicizzazione. Il problema tecnico si somma a quello giuridico: è spesso necessario ottenere provvedimenti che obblighino la cancellazione definitiva e impediscano ripubblicazioni da parte degli stessi soggetti o di terze parti.

Conseguenze e prospettive future

Le iniziative annunciate mirano non solo a ottenere un risarcimento economico, ma anche a inviare un segnale deterrente a chiunque diffonda materiale privato senza consenso. La difesa di De Martino sostiene che azioni decise e coordinate possono ridurre la circolazione illecita e rafforzare la tutela delle vittime di violazioni della privacy. Rimane aperta la questione di interventi normativi e tecnici più incisivi per contrastare la rapida e talvolta irreversibile diffusione di contenuti sensibili sulla rete.

In conclusione, la vicenda evidenzia la complessità delle pratiche di contrasto alla diffusione di materiali privati: dalla necessità di collaborazione tra legali, forze dell’ordine e piattaforme, all’importanza di strumenti legali efficaci per garantire il rispetto dei diritti personali. Le azioni risarcitorie promesse dalla difesa saranno il passo successivo per ottenere giustizia e limitare i danni prodotti dalla diffusione non autorizzata.