Tumori: Aielli (Atac), ‘Race for the Cure occasione di unione e solidarietà’

“Noi muoviamo persone tutti i giorni e abbiamo voluto coinvolgere colleghi, familiari e dirigenti in una bellissima causa come quella di sostenere la cura e la prevenzione”. Così Paolo Aielli, direttore generale di ATAC, in occasione della Race for the Cure, la più grande manifestazione in Ita...

“Noi muoviamo persone tutti i giorni e abbiamo voluto coinvolgere colleghi, familiari e dirigenti in una bellissima causa come quella di sostenere la cura e la prevenzione”. Così Paolo Aielli, direttore generale di ATAC, in occasione della Race for the Cure, la più grande manifestazione in Italia e nel mondo per la lotta ai tumori del seno tornata anche quest’anno con la sua 27esima edizione al Circo Massimo, con quattro giorni ricchi di emozioni, solidarietà e attività per tutte e tutti.

https://www.youtube.com/watch?v=eseraRNOtUY