Sla, Sabatelli (Nemo Roma): ‘con Papa Leone cuore ravvivato contro senso di sconfitta’

“Oggi siamo qui perché Papa Leone possa ravvivare il nostro cuore, perché col cuore si possono raggiungere obiettivi straordinari. La sua presenza, la sua preghiera e la sua benedizione sono per noi importanti. Affrontare questa malattia è complicato e a volte un senso di interminabile sconfitt...

“Oggi siamo qui perché Papa Leone possa ravvivare il nostro cuore, perché col cuore si possono raggiungere obiettivi straordinari. La sua presenza, la sua preghiera e la sua benedizione sono per noi importanti. Affrontare questa malattia è complicato e a volte un senso di interminabile sconfitta può essere pervasivo. La vita è bella e degna di essere vissuta nonostante la malattia”.

Sono le parole di Mario Sabatelli, direttore del Centro Clinico Nemo Roma ‘Armida Barelli’ – Policlinico Gemelli, durante il corteo organizzato da Aisla in occasione dell’Assemblea nazionale 2026 dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, oggi a Roma. La giornata si è aperta con una marcia dal forte valore simbolico: pazienti con Sla, familiari, volontari e rappresentanti territoriali hanno lasciato insieme la sede dell’assemblea per dare vita a un corteo silenzioso e determinato.

Il percorso è partito da piazzale dei Tribunali e si è snodato lungo via della Conciliazione, fino alla conclusione con un’udienza privata con il Pontefice.

https://www.youtube.com/watch?v=fSJK40zYcxo