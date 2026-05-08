Agricoltura: Laureti (Pd), “L’Europa è il primo esportatore mondiale sul settore agroalimentare”

“L’Europa è il primo esportatore mondiale sul settore agroalimentare. L'Italia addirittura nel 2025 ha raggiunto 75 miliardi di euro di esportazione e l'Europa oltre 280 miliardi di euro di esportazione. L’orgoglio nasce dal fatto che la produzione agricola europea è una produzione di quali...

“L’Europa è il primo esportatore mondiale sul settore agroalimentare. L’Italia addirittura nel 2025 ha raggiunto 75 miliardi di euro di esportazione e l’Europa oltre 280 miliardi di euro di esportazione. L’orgoglio nasce dal fatto che la produzione agricola europea è una produzione di qualità, è una produzione che si dà delle regole molto rigide per rispettare tutto ciò che è non solo l’ambiente ma anche la salute dei cittadini.

Quindi una qualità non solo a livello di gusto ma anche a livello di salute“.

Così l’eurodeputata del Partito democratico Camilla Laureti sul tema del settore agroalimentare a margine dell’evento ‘L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe’.

https://www.youtube.com/watch?v=t9l-kbgMDhE