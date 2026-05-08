Automotive: Tovaglieri (Lega), “Neutralità di oggi solo facciata, spingono per elettrificazione”

“Il principio della neutralità tecnologica, e quindi di mettere a disposizione tutte le tecnologie senza necessariamente incaponirsi sull'elettrificazione forzata, è un concetto espresso solo a parole e non nei fatti, perché comunque rimangono vincoli stringenti come l'obbligo di riduzione dell...

“Il principio della neutralità tecnologica, e quindi di mettere a disposizione tutte le tecnologie senza necessariamente incaponirsi sull’elettrificazione forzata, è un concetto espresso solo a parole e non nei fatti, perché comunque rimangono vincoli stringenti come l’obbligo di riduzione delle emissioni del 90% e il tema del biocarburante, che sarebbe una tecnologia alternativa valida per accompagnare l’automotive alla transizione, viene di fatto relegato a un misero 3%, tale per cui nessuna azienda avrà l’incentivo ad investire seriamente in questa tecnologia.

La neutralità ad oggi è solo di facciata. Ma nei fatti si vuole ancora spingere nella direzione, ahimè, sbagliata dell’elettrificazione ad ogni costo.”

Queste le parole dell’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri in merito al settore dell’automotive a margine dell’evento ‘L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe’.

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