Ue: Nardella (Pd), “L’agricoltura è l'economia più vecchia che può fare le cose più nuove”

“L’agricoltura è l'economia più vecchia che può fare le cose più nuove. Se vogliamo essere coerenti con la nuova strategia della competitività su cui si soffermano molto i rapporti Draghi e Letta, non possiamo non tenere l'agricoltura dentro la strategia sulla competitività. E il nuovo mo...

“L’agricoltura è l’economia più vecchia che può fare le cose più nuove. Se vogliamo essere coerenti con la nuova strategia della competitività su cui si soffermano molto i rapporti Draghi e Letta, non possiamo non tenere l’agricoltura dentro la strategia sulla competitività. E il nuovo modello del quadro finanziario pluriennale voluto dalla Commissione Europea lancia questo Fondo Europeo per la Competitività che diventa un unico grande contenitore dentro il quale si inseriscono vari programmi, quello sul digitale e quello anche di Horizon.”

Così l’eurodeputato del Partito democratico Dario Nardella in merito all’inserimento del settore agroalimentare nel programma di finanziamento europeo a sostegno di ricerca e innovazione, Horizon Europe.

https://www.youtube.com/watch?v=9NduzZMfsdA