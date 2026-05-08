Nel GF Vip si apre una nuova fase di tensione con un televoto decisivo che mette a rischio alcuni concorrenti finiti in nomination. Le dinamiche interne alla Casa, tra strategie e rapporti sempre più definiti, stanno influenzando le scelte del pubblico, chiamato a determinare chi resterà e chi dovrà avvicinarsi all’eliminazione.

Nuovo televoto al GF Vip dopo la scelta della seconda finalista

Subito dopo la sua elezione a finalista, Alessandra Mussolini ha scelto di mandare direttamente in nomination Marco Berry, spiegando di volerlo mettere alla prova. Successivamente, le votazioni degli altri concorrenti hanno ulteriormente definito gli equilibri: Lucia Ilardo ha ricevuto più nomination, segno di una certa distanza con diversi compagni di gioco.

Anche Adriana Volpe e Francesca Manzini sono finite tra le scelte di alcuni gieffini, spesso per motivi legati a carattere e rapporti personali. Marco Berry, dal canto suo, ha nominato Lucia, criticando il suo atteggiamento considerato troppo schierato. Nel complesso, le votazioni hanno evidenziato gruppi e contrapposizioni ormai abbastanza definite, lasciando il verdetto finale completamente nelle mani del pubblico.

Adriana, Lucia, Marco e Francesca: televoto e sondaggi, chi rischia di abbandonare il GF Vip

Dopo la nomina di Alessandra Mussolini come seconda finalista, il GF Vip ha aperto un nuovo televoto con un obiettivo diverso dal solito: non si tratta di conquistare un posto in finale o immunità, ma di restare in gioco evitando la nomination eliminatoria. Nel corso della quattordicesima puntata, che ha ottenuto il miglior risultato di ascolti della stagione, sono finiti al televoto Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Francesca Manzini e Marco Berry. Il meno votato diventerà il primo candidato all’uscita, prevista per martedì 12 maggio.

I sondaggi diffusi online mostrano una tendenza piuttosto chiara: Adriana Volpe è in testa, seguita da Lucia Ilardo, entrambe con un buon margine di consenso. Più distaccate le altre due concorrenti, con Francesca Manzini in posizione intermedia e Marco Berry stabilmente ultimo. Se questi dati venissero confermati dal televoto reale, sarebbe proprio Berry a rischiare maggiormente l’eliminazione, dopo essere già stato in passato vicino all’uscita ma poi salvato dal pubblico.