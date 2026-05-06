Nel Grande Fratello Vip 2026 la corsa alla finale si fa sempre più serrata e, dopo la proclamazione di Antonella Elia e della stessa Mussolini, l’attenzione si concentra inevitabilmente su chi potrebbe occupare il terzo posto disponibile. Tra strategie, alleanze e dinamiche sempre più incandescenti, un nome inizia a insinuarsi con insistenza dentro e fuori la Casa, diventando il nuovo focus del dibattito.

Un possibile terzo nome verso la finale del GF Vip 2026

Nelle ultime settimane, i meccanismi delle nomination, spesso percepite come un rischio, diventano una risorsa potentissima. È in questo scenario che emerge la figura di Lucia Ilardo, più volte finita nel mirino degli altri concorrenti e ormai bersaglio costante, come si legge nel portale CaffeinaMagazine.

Ciò che per molti sarebbe un punto debole, per lei rischia di trasformarsi nel trampolino decisivo verso la finale: essere ripetutamente al televoto significa restare sotto i riflettori, dando al pubblico la possibilità di consolidare, settimana dopo settimana, un sostegno che sembra crescere.

Il percorso verso la finale del GF Vip 2026

A pesare è anche il rapporto costruito fin dall’inizio con Alessandra Mussolini, un’alleanza solida e mai incrinata, che ha catturato l’attenzione dei fan pronti ora a muoversi compatti anche all’esterno. L’idea che il bacino di voti della Mussolini possa trasferirsi sulla Ilardo appare sempre più credibile, soprattutto dopo le parole dell’influencer Deianira Marzano, che ha dichiarato: “Tutti i voti di Alessandra ora convergeranno su Lucia che sarà la prossima finalista”. Una previsione che trova eco nei social, dove si parla apertamente di un’alleanza tra fandom pronta a sostenerla fino all’atto finale. A questo possibile effetto domino si aggiunge una parte del pubblico vicina a Francesca Manzini, orientata a sostenere la concorrente dopo gli scontri con Marco Berry. In un’edizione dove predominano figure femminili, la possibilità che la terza finalista possa essere proprio Lucia Ilardo appare sempre meno remota. L’unico vero ostacolo sembra essere Raimondo Todaro, tra i pochi uomini in grado di contrastare un gruppo così compatto. La sensazione, però, è che se fino a ieri l’approdo di Lucia Ilardo in finale sembrava una suggestione, oggi appare come una possibilità sempre più concreta.