GF Vip, il soprannome "Abelarda Prunotti" e la reazione di Alessandra Mussolini: il mistero che sta infiammando la Casa

Nella Casa del Grande Fratello Vip le tensioni continuano ad addensarsi attorno allo scontro tra Alessandra Mussolini e Marco Berry, protagonisti di un botta e risposta sempre più teso. Tutto sarebbe esploso quando la concorrente ha scelto di ribattezzare Berry “Nosferatu”, spingendolo a reagire con un soprannome ancora più criptico: “Abelarda Prunotti”. Un nome inatteso, lanciato anche in diretta durante le nomination con parole destinate a infiammare la discussione: “Nomino Abelarda Prunotti – la chiamo così ormai Alessandra – perché mi ricorda tantissimo questo personaggio!”.

Abelarda Prunotti: il confronto al GF Vip sul soprannome dato ad Alessandra Mussolini

La replica di Alessandra è arrivata poche ore dopo, come si legge nel portale Caffeinamagazine, con un tono che non lasciava spazio a dubbi. “Dato che hai fatto questo nome e cognome che non conosco, avrei il diritto di saperlo”.

Tuttavia Berry ha preferito alimentare il mistero, rifiutando ogni spiegazione: “Non te lo dirò mai chi è… se ti interessa vai a chiedere in confessionale”. Ne è nato un confronto acceso che ha spinto la Mussolini a pretendere chiarezza: “Ora mi chiami Alessandra… o mi dici chi è questa o non mi ci chiami”. Ma Berry ha chiuso ogni discussione: “Io faccio quello che voglio… quando uscirai lo scoprirai”.

Ipotesi sul soprannome “Abelarda Prunotti” per Alessandra Mussolini

L’assenza di risposte ha aperto la strada a deduzioni e supposizioni. A cercare di placare il caos è intervenuta Adriana Volpe, spiegando che Abelarda Prunotti sarebbe stata una donna realmente esistita. Fuori dalla Casa, però, l’enigma è esploso sui social, tra chi ipotizza collegamenti con figure legate a Benito Mussolini e chi tira in ballo la sorella Edvige. A complicare ulteriormente le cose è arrivato anche il contributo ironico di Selvaggia Lucarelli, che ha diffuso una finta pagina biografica generata dall’intelligenza artificiale. Così, il nome “Abelarda Prunotti” sarebbe ormai diventato un caso mediatico, un enigma che si è trasformato in un fenomeno virale.