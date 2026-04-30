Federica Brignone è una delle icone dello sci alpino italiano e non solo per la sua duplice vittoria alle Olimpiadi di Milano-Cortina all’inizio dello scorso anno ma anche e soprattutto per la sua bravura sugli sci aldilà dei titoli, la campionessa tuttavia è in una sana rivalità con Sofia Goggia, rivalità che sarebbe stata al centro di un contributo televisivo rimasto segreto.

Federica Brignone e l’intervista con Francesca Fagnani

Ieri si è conclusa la stagione 2026 di Belve, il programma di Francesca Fagnani che ci ha permesso di conoscere meglio molti personaggi famosi italiani, tra questi ci sarebbe dovuta essere anche la campionessa olimpica di Sci Federica Brignone.

Il contenuto dell’intervista è rimasto secretato dalla Rai, la motivazione scovata dal settimanale “Chi” e riportata da Leggo.it sarebbe legata al fatto che questa è stata giudicata troppo poco interessante e a tratti noiosa per il pubblico.

Una dichiarazione diffcile da accettare perché solitamente i campioni hanno delle belle storie da raccontare, a maggior ragione chi, come Brignone, ha fatto della resilienza e della forza di volontà un suo simbolo.

Il vero motivo, la rivalità con Goggia

La motivazione reale è emersa, nel corso dell’intervista, come Fagnani ha abituato, vi sono state domande taglienti legate alla rivalità con la compagna di nazionale Sofia Goggia a cui lei avrebbe risposto, pur reputandole come inadatte.

Da qui la decisione del suo staff di chiedere alla produzione di rimuovere le domande in riferimento a Goggia, reputate come “sgradite”. La produzione si è rifiutata e quindi Brignone non ha firmato la liberatoria impedendone la messa in onda.