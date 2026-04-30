La Procura di Pavia ipotizza che Andrea Sempio abbia agito dopo un rifiuto, colpendo Chiara Poggi anche quando era già incosciente.

Nel nuovo quadro accusatorio delineato dalla Procura di Pavia, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi secondo l’ipotesi degli inquirenti, che stanno rivalutando la dinamica del delitto di Garlasco. Le contestazioni e l’invito a comparire per il 6 maggio aprono a una possibile nuova lettura dei fatti e del presunto movente. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle gravi accuse a carico dell’unico indagato.

“Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi”: dinamica dell’aggressione e ipotesi ricostruttiva degli inquirenti

Dalle indiscrezioni dell’Ansa, la Procura descriverebbe una sequenza violenta iniziata con una colluttazione, durante la quale Chiara Poggi avrebbe tentato di reagire. Dopo un primo confronto, la vittima sarebbe stata colpita più volte con un oggetto contundente e fatta cadere a terra.

In seguito, sarebbe stata trascinata verso l’ingresso della cantina. In questo contesto si leggerebbe che la giovane “provava a reagire mettendosi carponi, ma è stata colpita di nuovo tre o quattro volte, fino a farle perdere i sensi”.

Successivamente, secondo la ricostruzione accusatoria, il corpo sarebbe stato spinto lungo le scale della cantina e colpito ulteriormente anche quando la vittima era già priva di coscienza: “la colpiva con almeno 4-5 colpi”, si leggerebbe negli atti, fino a provocare “lesioni cranio encefaliche dalle quali derivava il decesso”.

Sarebbe stata inoltre ribadita l’aggravante della crudeltà, legata al numero e alla gravità delle ferite. Nel quadro delineato dagli inquirenti, il gesto sarebbe stato originato dal rifiuto di un’avance, mentre si sottolinea che “in questi 19 anni non è mai stato accertato un legame tra i due”, elemento che resta al centro delle verifiche ancora in corso.

“Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi”: nuova ricostruzione della Procura e cambio dell’imputazione

Secondo quanto riportato dagli inquirenti della Procura di Pavia e dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano, Andrea Sempio sarebbe responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi. Come riportato dall’Ansa, nella loro ricostruzione si parlerebbe di un gesto compiuto “per motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale”. Sulla base di queste valutazioni, nelle scorse ore è stato notificato all’uomo un invito a comparire per l’interrogatorio fissato il 6 maggio, con la modifica dell’imputazione da omicidio in concorso a omicidio volontario. Nel nuovo impianto accusatorio verrebbe inoltre contestata l’aggravante della crudeltà, motivata dall’“efferatezza dell’azione” e dal numero delle lesioni riscontrate, “di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto”.

Il delitto viene collocato nella mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco, e avrebbero rilievo anche le modalità dell’aggressione e l’utilizzo di un’arma tuttora non identificata. Le indagini, secondo quanto emerge, non sarebbero ancora concluse e solo in una fase successiva difesa e consulenti potranno accedere all’intero fascicolo.