Grazia a Nicole Minetti, la Procura di Milano indaga anche in Uruguay: cosa si verifica

La procura ha esteso le indagini fino in Uruguay per autenticare la sentenza di adozione e controllare la documentazione medica allegata alla richiesta di grazia ottenuta da Nicole Minetti.

La vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti è entrata in una nuova fase investigativa: la Procura generale di Milano ha disposto acquisizioni e accertamenti anche in Uruguay al fine di verificare la veridicità dei documenti prodotti nella richiesta di clemenza. Le acquisizioni riguardano in particolare la sentenza di adozione del minore che la coppia composto da Minetti e Giuseppe Cipriani avrebbe ottenuto nel Paese sudamericano, oltre a riscontri sui presunti trattamenti medici ricevuti dal bambino.

Parallelamente, in Italia proseguono indagini sui riferimenti clinici menzionati nella pratica di grazia: ospedali e specialisti citati nella documentazione stanno fornendo chiarimenti alla magistratura. Il Quirinale ha chiesto al Ministero della Giustizia supplementi di indagine per fugare dubbi emersi dopo inchieste giornalistiche, rendendo così più ampia la verifica rispetto all’istruttoria iniziale.

Cosa stanno verificando gli inquirenti

Le attività investigative della Procura di Milano mirano a ricostruire due elementi chiave: l’autenticità della sentenza di adozione ottenuta in Uruguay e la corrispondenza tra i documenti sanitari allegati alla richiesta di grazia e le evidenze cliniche reali. Per questo motivo sono state attivate richieste di collaborazione internazionale, ricorsi all’Interpol e scambi documentali con istituzioni estere.

L’obiettivo è determinare se le informazioni presentate al Quirinale fossero complete e veritiere al momento della concessione della clemenza.

Verifiche in Uruguay

In Uruguay la magistratura italiana sta acquisendo atti relativi all’adozione, inclusa la sentenza che certifica il riconoscimento del minore da parte della coppia Minetti-Cipriani. Gli accertamenti puntano a confermare l’esistenza e la validità del provvedimento giudiziario estero, nonché eventuali incongruenze tra la documentazione prodotta in Italia e gli atti originali. Questa fase è cruciale perché la fondatezza dell’atto di clemenza è strettamente legata alla veridicità degli elementi presentati dai richiedenti.

Accertamenti su cartelle cliniche e ospedali

Un altro filone riguarda le attestazioni mediche inserite nella richiesta di clemenza: la procura ha chiesto riscontri a strutture indicate nei fascicoli e ha ricevuto note di chiarimento su contatti diretti tra la famiglia e alcuni specialisti. In particolare, è stato verificato se l’ospedale San Raffaele e la Neurochirurgia pediatrica di Padova abbiano registrazioni o prestazioni riferibili al bambino, dato che alcune dichiarazioni fornite nell’istanza di grazia risultano discordanti rispetto ai database ospedalieri consultati. Gli inquirenti intendono accertare se vi sia stata documentazione incompleta o non autentica.

Ruolo del Ministero della Giustizia e possibili conseguenze

Il Ministero della Giustizia ha trasmesso la documentazione alla Procura generale per le verifiche richieste dal Quirinale. Il vice ministro alla Giustizia ha negato che il ministero abbia definito un perimetro limitativo per gli accertamenti, sottolineando che la trasmissione degli atti è avvenuta secondo procedure ordinarie. Se gli esiti delle indagini rilevassero che la richiesta di grazia è stata fondata su elementi non veritieri, la Procura potrebbe mutare il parere iniziale e gli atti sarebbero trasmessi al Colle per valutare la revoca della clemenza.

Ipotesi di profili penali e iter procedurale

Le autorità giudiziarie non escludono l’apertura di un fascicolo a carico di Nicole Minetti per verificare eventuali reati collegati alla presentazione della domanda di grazia. La procuratrice generale e il sostituto che stanno seguendo il dossier hanno evidenziato la necessità di completare tutte le verifiche prima di trarre conclusioni, pur riconoscendo la gravità degli elementi emersi. Se emergeranno falsificazioni o omissioni rilevanti, le conseguenze potranno includere sia la revoca della grazia sia procedimenti penali autonomi.

Implicazioni politiche e prossimi passi

La vicenda ha rapidamente assunto un riflesso politico: esponenti di vari schieramenti hanno chiesto chiarimenti e responsabilità ai vertici del dicastero competente. Tra le critiche raccolte vi sono richieste di chiarimento sul processo di valutazione che ha portato al parere favorevole iniziale e sulle eventuali responsabilità politiche. Nel frattempo la Procura continuerà gli approfondimenti coordinando le richieste internazionali e acquisendo elementi utili a definire il quadro probatorio entro i prossimi step procedurali.

In conclusione, la verifica estesa fino in Uruguay e le richieste di riscontro sui documenti sanitari rappresentano passaggi decisivi per stabilire se la grazia a Nicole Minetti sia stata concessa sulla base di elementi corretti. Gli sviluppi dipenderanno dai riscontri formali e dalle eventuali risultanze penali che emergeranno dalle indagini in corso.