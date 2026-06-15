Accordo Usa-Iran: riapertura Hormuz e revoca sanzioni, l'analisi

L'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra e riaprire lo Stretto di Hormuz ha suscitato reazioni positive in Europa. Scopri i dettagli.

Un accordo storico tra Stati Uniti e Iran potrebbe segnare la fine di mesi di tensione nello Stretto di Hormuz, una delle rotte energetiche più cruciali del mondo. L’intesa, che prevede la riapertura della strozzatura marittima e la revoca di alcune sanzioni, ha suscitato reazioni immediate da parte dei leader europei.

Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno espresso soddisfazione per la svolta diplomatica, sottolineando l’importanza di una soluzione stabile e duratura.

Lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita circa un quinto del petrolio mondiale, è stato al centro di una crisi che ha avuto ripercussioni globali. La chiusura parziale della rotta ha causato un aumento dei prezzi del greggio e ha messo sotto pressione le economie di tutto il mondo.

L’accordo, che include anche un percorso di sessanta giorni per discutere il programma nucleare iraniano, rappresenta un passo significativo verso la stabilizzazione della regione.

Le reazioni dei leader europei

In una nota congiunta, i leader di Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno accolto con favore l’annuncio del memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran.

“Accogliamo con grande favore l’annuncio del memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran. Ci congratuliamo con gli Stati Uniti, il governo iraniano e tutti i soggetti coinvolti, inclusi Pakistan, Qatar e tutti gli altri mediatori, per questa svolta diplomatica. Questo è un momento di opportunità per ripristinare la stabilità regionale e stabilizzare l’economia globale”, hanno affermato.

I leader europei hanno sottolineato l’importanza della riapertura dello Stretto di Hormuz con libertà di navigazione incondizionata. “L’urgente riapertura dello Stretto di Hormuz con libertà di navigazione incondizionata e senza restrizioni è essenziale. Ci impegniamo a fare la nostra parte per raggiungere questo obiettivo, in conformità con i nostri rispettivi obblighi costituzionali, anche attraverso una missione strettamente difensiva e indipendente per rassicurare la navigazione commerciale e condurre operazioni di sminamento”, hanno dichiarato.

Le condizioni per la revoca delle sanzioni

L’accordo prevede la revoca delle sanzioni pertinenti in risposta a passi chiari e verificabili da parte dell’Iran sul suo programma nucleare. “Siamo pronti a revocare le sanzioni pertinenti in risposta a passi chiari e verificabili da parte dell’Iran sul suo programma nucleare. Lavoreremo intensamente con gli Stati Uniti, l’Iran e i partner regionali per cogliere questa opportunità, mantenere lo slancio e raggiungere una soluzione diplomatica a lungo termine”, hanno affermato i leader europei.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha un ruolo cruciale nel monitorare il rispetto degli impegni da parte dell’Iran. “L’Iran non deve mai acquisire un’arma nucleare. Siamo pronti a collaborare con gli Stati Uniti, l’Iran e l’AIEA per tale fine”, hanno ribadito i leader.

Le sfide future

Nonostante l’accordo, rimangono numerose sfide. Le forze americane hanno continuato a intercettare droni iraniani diretti verso l’area dello Stretto, segnalando che la tensione non è ancora del tutto svanita. Inoltre, la questione dei fondi congelati iraniani rimane un punto delicato. Diverse ricostruzioni parlano di miliardi di dollari iraniani che potrebbero essere sbloccati attraverso circuiti del Golfo, ma la situazione è ancora complessa.

La diplomazia di Donald trump arriva in un momento in cui la guerra costa troppo a tutti. Costa agli Stati Uniti, che devono proteggere rotte e alleati, e all’Iran, che ha bisogno disperato di liquidità e respiro finanziario. La possibile firma dell’accordo rappresenta solo il primo passo verso una stabilizzazione duratura della regione.