Critiche e disagi al concerto di Cesare Cremonini a Milano: cosa è accaduto all’Ippodromo La Maura

Critiche e disagi al concerto di Cesare Cremonini a Milano: cosa è accaduto ...

Critiche e disagi al concerto di Cesare Cremonini a Milano: cosa è accaduto ...

Un concerto sold out con 80 mila spettatori a Ippodromo SNAI La Maura il 10 giugno 2026 ha generato proteste per accessi e controlli: una tiktoker ha denunciato file e ingressi non controllati mentre l’artista ha risposto ai commenti citando il passato dei grandi raduni

Il 10 giugno 2026 il concerto di Cesare Cremonini all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano ha richiamato una folla enorme: lo spettacolo è stato segnalato come sold out con circa 80 mila persone. A distanza di ore dall’evento sono emerse numerose segnalazioni di disagi legati all’accesso e alla gestione delle aree esterne, con forti reazioni pubbliche soprattutto sui social network.

Code, ingressi e tre punti di accesso all’impianto

La logistica del concerto prevedeva aperture e ingressi ben specifici: le porte generali sono state indicate come aperte dalle 15:30con orario di inizio dello spettacolo impostato alle 20:45. Per le diverse tipologie di biglietto erano stabiliti ingressi distinti: il PIT GOLD / VIP TERRACE / EARLY ENTRY da Via Lampugnanoil POSTO UNICO GIALLO da Via Ippodromo e il POSTO UNICO ROSSO da Parco Trenno.

Nonostante queste indicazioni, numerosi partecipanti hanno denunciato file molto lunghe ai varchi e migliaia di persone rimaste fuori all’orario di inizio.

Segnalazioni sui controlli e sul flusso

Tra le denunce più ricorrenti c’è quella relativa ai controlli agli ingressi: una tiktoker ha raccontato che, mentre il concerto era già cominciato, circa 30 mila spettatori sarebbero stati ancora all’esterno delle transenne e, una volta accortisi dello show in corso, avrebbero iniziato a correre verso i varchi.

Nella sua versione si legge: “Letteralmente si sarebbe potuto entrare con dell’esplosivo, non ci sarebbe stato nessun problema. Le borse non le hanno neanche controllate“. Sempre secondo le segnalazioni sui social sono stati censiti anche problemi con i servizi igienici e una presunta carenza di personale sanitario.

Reazioni sui social e risposta dell’artista

Le proteste non sono rimaste confinate ai gruppi informali: commenti e post hanno alimentato il dibattito. Una delle frasi ricorrenti tra le dichiarazioni degli spettatori è stata “Sarò sfigata io, ma non ho potuto vedere e sentire“, espressa da una fan su TikTok che ha pubblicato immagini delle lunghe file. Contestualmente, account e pagine che hanno ripreso la vicenda hanno rilanciato la notizia del blocco social operato dall’artista su alcuni utenti critici, con messaggi a corredo di critiche al comportamento nei confronti del fandom.

La difesa di Cremonini

Rispondendo ai commenti, Cesare Cremonini ha provato a inquadrare il tema richiamando un raffronto storico: “Pensa che questi concerti li facevano anche 50 anni fa senza schermi, senza una passerella da 100 metri e con la tecnologia audio dei nostri nonni. Il pubblico non sentiva un cavolo ma capiva cosa stava accadendo. Oggi il pubblico ha lo stesso ego degli artisti“. Con questo messaggio l’artista ha espresso la propria visione sul rapporto tra numeri, tecnologia e fruizione musicale, suscitando ulteriori reazioni contrastanti tra chi ha apprezzato lo show e chi ha criticato l’organizzazione.

Tra le risposte degli spettatori si legge anche: “Il pubblico ha lo stesso ego degli artisti“, citazione che ha alimentato il dibattito sul confine tra show-business e rispetto per chi ha pagato l’ingresso. Altre voci hanno però difeso la serata, sostenendo di non avere riscontrato problemi e di essersi trovate in condizioni favorevoli per vedere il live.

Elementi oggettivi e punti ancora contestati

Fatti verificabili restano alcuni elementi: la location, gli orari ufficiali comunicati per l’evento e la presenza di ingressi distinti da Via LampugnanoVia Ippodromo e Parco Trenno. Sui numeri delle persone fuori al momento dell’avvio del concerto e sulle modalità di accesso persistono però versioni divergenti tra organizzatori, spettatori e testimoni digitali. Le citazioni apparse in rete riassumono il sentimento comune dei critici: “Le borse non le hanno neanche controllate” e “Mi ha bloccata“, frasi che sono diventate simbolo delle conversazioni successive allo show.

Nel complesso, l’evento del 10 giugno 2026 ha lasciato sul campo sia applausi per l’affluenza e per la performance, sia contestazioni sul piano dell’organizzazione e della sicurezza. Le discussioni proseguono sui canali social e tra i fan, mentre rimane aperto il confronto sul modo migliore per gestire grandi raduni musicali in spazi urbani come l’Ippodromo SNAI La Maura.