Paramount Skydance ottiene il sì del Dipartimento di Giustizia per l’acquisizione di Warner Bros Discovery

Il Dipartimento di Giustizia ha stabilito che "non è probabile che la fusione comporti danni alla concorrenza o ai consumatori americani" e ha approvato senza condizioni l’acquisizione da 110 miliardi di Paramount Skydance di Warner Bros Discovery; la decisione scatena però ricorsi di alcuni Stati e ulteriori verifiche regolatorie a livello internazionale

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha autorizzato, senza imporre condizioni, l’acquisizione di Warner Bros Discovery da parte di Paramount Skydance in un’operazione valutata circa 110 miliardi di dollari. L’ok federale segna una tappa fondamentale per un’aggregazione che riunirebbe sotto un unico controllo vaste porzioni dell’industria dell’intrattenimento, incluse reti televisive, piattaforme di streaming e importanti newsroom come CBS News e CNN.

Secondo il Dipartimento, basandosi sulle prove raccolte durante l’indagine, “non è probabile che la fusione comporti danni alla concorrenza o ai consumatori americani“; la valutazione include ambiti come lo streamingla televisione lineare e la distribuzione cinematografica per l’uscita nelle sale. Paramount ha accolto la decisione definendola il risultato di una revisione approfondita e ha dichiarato che intende completare l’operazione al più presto, con l’obiettivo indicato di chiudere entro la fine di luglio.

Impatto sulle strutture industriali e sulle newsroom

L’operazione combinerebbe asset chiave: studi cinematografici, cataloghi di contenuti, reti via cavo e piattaforme digitali. La fusione porterebbe sotto lo stesso controllo marchi editoriali e show di grande rilievo, con ricadute sulla capacità distributiva e sulle trattative per diritti e produzioni. Per alcuni osservatori il rischio è che, riducendosi il numero di soggetti acquirenti sul mercato, vengano ridotte anche le opzioni per autori, registi e produttori indipendenti, con possibili effetti su salari e opportunità creative.

La questione dell’informazione

Particolare attenzione è riservata all’unione di due grandi newsroom, CBS News e CNN. La convivenza editoriale all’interno di un gruppo industriale così vasto solleva dubbi sulla autonomia redazionale e sulle priorità di investimento per l’informazione rispetto al resto del business. Il timore non è solo di tagli amministrativi, ma di una progressiva riduzione dello spazio dedicato a inchieste e giornalismo locale se la valutazione delle redazioni dovesse seguire esclusivamente logiche di bilancio.

Reazioni politiche e legali: gli Stati contro e i legami degli Ellison

Diversi procuratori generali statali, guidati dalla California, hanno espresso intenti di ricorrere in tribunale per bloccare l’acquisizione. Il procuratore generale della California, Rob Bontaha avviato una revisione rigorosa e ha manifestato preoccupazione per il possibile impatto sul mercato del lavoro e sulla concorrenza. Queste iniziative statali rappresentano una risposta diretta alla decisione federale e potrebbero ritardare o complicare la chiusura dell’operazione.

Al centro del dibattito politico c’è anche la figura di David Ellisonalla guida di Paramount Skydance, e il ruolo del padre Larry Ellison. I legami tra la famiglia Ellison e ambienti politici hanno alimentato sospetti sulla pressione esercitata a livello istituzionale, soprattutto nel contesto di rapporti noti con l’amministrazione di Donald Trump. Sebbene non ci siano prove di interventi impropri, questa dimensione contribuisce ad aumentare la sensibilità pubblica intorno all’operazione.

Ripercussioni economiche e temporali

I mercati hanno reagito con volatilità alle notizie sulla trattativa e sulle possibili contromosse legali. Un’azione giudiziaria degli Stati potrebbe allungare i tempi e comportare costi significativi: la pressione dei ricorrenti e le successive indagini regolatorie in Europa mantengono aperto il rischio di ritardi rispetto al piano di chiusura indicato dalla società.

Oltre al fronte interno, l’operazione resta sottoposta a controlli anche fuori dagli Stati Uniti: le autorità regolatorie europee valuteranno l’impatto sulla concorrenza nei mercati continentali e, se necessario, chiederanno eventuali rimedi o cessioni per tutelare la pluralità dell’offerta.

Paramount ha difeso l’intesa sostenendo che la fusione creerà un attore più competitivo nel panorama globale, sottolineando che “non stiamo riducendo la concorrenza, stiamo costruendo un concorrente più solido“. La frase riassume la linea difensiva dell’azienda: la formazione di un gruppo di dimensioni maggiori servirebbe a contrastare giganti dello streaming come Netflix e Disney e a offrire alternative al pubblico.

La decisione del Dipartimento di Giustizia rappresenta una vittoria procedurale per Paramount Skydance, ma non archivia le questioni aperte: le contestazioni statali, le verifiche europee e le implicazioni per il lavoro creativo e per l’indipendenza dell’informazione mantengono la vicenda al centro dell’attenzione pubblica e istituzionale.