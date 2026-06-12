Più autonomia per il comandante Nato in vista del vertice di Ankara

La questione della difesa aerea all’interno dell’Alleanza atlantica è tornata al centro delle decisioni politiche, con una proposta che potrebbe cambiare il modo in cui vengono gestite le incursioni aeree. L’idea portata avanti da vari Paesi alleati prevede di concedere al Supreme Allied Commander Europe (SACEUR)il generale statunitense Alexus Grynkewichpoteri più ampi per spostare risorse e regolare i livelli di prontezza senza dover ottenere approvazioni nazionali caso per caso.

Il dossier è stato al centro di incontri e discussioni in diverse sedi istituzionali, con l’obiettivo di arrivare a una decisione prima del summit dei leader previsto per il 7-8 luglio ad Ankara. La proposta nasce in risposta a episodi concreti di violazioni e incursioni che hanno interessato Paesi dell’Europa orientale e i loro confini aerei.

Limitazioni nazionali e proposta per più autonomia operativa

Attualmente, le nazioni membri della Nato mantengono la competenza su come e dove possono essere utilizzati i propri mezzi militari, imponendo cosiddetti national caveats che definiscono restrizioni d’impiego. La nuova iniziativa punta a ridurre l’impatto di questi vincoli permettendo al comandante SACEUR una maggiore flessibilità operativa: in pratica, la proposta consentirebbe di modificare i livelli di allerta e di ridistribuire capacità di difesa aerea senza passare da ogni singola autorizzazione nazionale.

Tra le misure previste c’è anche l’integrazione ufficiale dei sistemi di difesa balistica all’interno delle missioni di air policing svolte con gli aerei da caccia sulla flangia orientale dell’Alleanza. Questo significa, secondo i promotori, trattare in maniera unitaria capacità che oggi sono formalmente separate e soggette a regole nazionali differenti.

Presentazione della proposta ai rappresentanti permanenti

Il generale Grynkewich ha illustrato la sua visione ai 32 ambasciatori dei Paesi membri nel corso dell’anno, spiegando come una maggiore autonomia possa accelerare la risposta a emergenze aeree. L’obiettivo è creare un quadro operativo più omogeneo che eviti la frammentazione delle regole d’ingaggio e consenta azioni rapide contro minacce come i droni.

Pressioni dal fronte orientale e casi concreti

Negli ultimi mesi diverse nazioni dell’Europa orientale hanno denunciato episodi che hanno messo alla prova le capacità di reazione collettive: sono state segnalate frotte di droni che hanno attraversato i confini di Polonia e Romaniaviolazioni di spazio aereo in Estonia e avvistamenti sospetti su Lettonia. Tali incidenti hanno provocato danni materiali, feriti e una crescente preoccupazione politica nei Paesi interessati.

La discussione sull’opportunità di ridurre i vincoli nazionali è in corso almeno da ottobree, sempre nel corso dell’anno, il lancio di missili balistici dall’Iran verso la Turchia ha aggiunto urgenza al dibattito, spingendo verso un approccio coordinato a livello di Alleanza piuttosto che su base esclusivamente nazionale.

Il punto di vista delle capitali e la citazione ufficiale

I Paesi dell’Alleanza cercano una soluzione che permetta risposte più rapide senza compromettere la sovranità nazionale. Come sottolineato in una dichiarazione circolata all’interno delle istituzioni, “Nations are always looking to NATO when a drone enters their airspaceneeds nations to do their part”. La frase riassume la tensione tra aspettative collettive e limiti imposti dalle norme nazionali.

Il compromesso ricercato mira quindi a mantenere il principio della difesa collettiva, valorizzando al tempo stesso la capacità decisionale del comando militare alleato per affrontare minacce aeree complesse e in rapido sviluppo.

Tempistiche e prossimi passaggi verso il vertice di Ankara

Le alleanze e le capitali hanno lavorato per mesi a un testo che possa essere approvato dai leader al summit del 7-8 luglio. L’intenzione è trasformare l’accordo in una disposizione operativa chiara che consenta un impiego più coerente delle forze di difesa aerea e una riduzione delle incongruenze determinate dalle regole nazionali.

I passi successivi prevedono ulteriori negoziati tecnici e politici fra i ministri e i rappresentanti permanenti, con la speranza di raggiungere un’intesa prima dell’incontro dei Capi di Stato e di Governo.

Se adottata, la misura rappresenterebbe un cambiamento significativo nella gestione della sicurezza aerea nell’Alleanza, con impatti diretti sulle capacità di risposta in Paesi vulnerabili della flangia orientale e su come verranno impiegate risorse come caccia e sistemi di difesa balistica in seno alla Nato.