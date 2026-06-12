Melissa Satta nega frasi inventate attribuite a Kevin-Prince Boateng e minaccia querele

Melissa Satta ha pubblicamente negato la veridicità di dichiarazioni attribuite al suo ex marito Kevin‑Prince Boateng, chiedendo la rimozione dei contenuti falsi e annunciando possibili querele. La showgirl ha ribadito il rispetto reciproco e l'amore per il figlio Maddox.

Il 11/06/2026 Melissa satta è intervenuta pubblicamente per smentire una serie di affermazioni che sono circolate nelle ore precedenti e che venivano attribuite al suo ex marito, Kevin-Prince Boateng. Le frasi diffuse riguardavano presunti dettagli della loro vita privata e intime accuse sul motivo del calo di rendimento in campo dell’ex calciatore: secondo quanto è stato ripreso da diversi canali, Boateng avrebbe detto che durante il matrimonio con Satta manteneva un numero eccessivo di rapporti settimanali che gli avrebbero influito sulla prestazione sportiva.

La showgirl ha definito tali dichiarazioni come completamente inventate e ha preso posizione pubblicamente contro la diffusione di questa fake news.

La versione di Melissa Satta e la denuncia della falsità

Nella sua presa di posizione su Instagram la Satta ha spiegato che «Numerosi siti, giornalisti e pagine Instagram stanno diffondendo questa finta intervista» e ha negato categoricamente che lei o Boateng abbiano mai rilasciato quel tipo di confidenze sulla loro intimità.

La showgirl ha sottolineato che «Né io né Prince abbiamo mai parlato del nostro rapporto privato» e ha chiesto la rimozione dei contenuti falsi: ha inoltre taggato il suo avvocato, Marcello D’Onofrioe avvertito che chi non provvederà sarà soggetto a querela. Nel messaggio si legge anche l’appello a rispettare le persone coinvolte, con particolare riferimento alla presenza di minori: «Abbiate rispetto delle vite delle persone, soprattutto quando ci sono minori di mezzo!».

Precisezza sulle parole attribuite e sulla fonte originaria

Secondo quanto chiarito dalla Satta, l’intervista da cui molte testate hanno tratto le citazioni sarebbe un’intervista reale rilasciata da Boateng allo youtuber e tiktoker Andreas Pokedurante la quale l’ex calciatore ha effettivamente parlato di aspetti della sua vita, incluso il rapporto con il fratello Jerome e cenni alla famiglia. Tuttavia, nessuna delle conversazioni riportate sui social e su diversi portali riguardava affermazioni sull’intimità o su presunti comportamenti settimanali come causa di cali di rendimento in campo. La Satta ha quindi definito la narrativa circolata come una manipolazione dei contenuti andati in onda.

Reazioni pubbliche e contesto delle relazioni personali

La diffusione di queste frasi inventate ha suscitato commenti duri e critiche sui social, con osservazioni che hanno toccato la sfera personale della showgirl e persino il ruolo di madre di un ragazzo adolescente, Maddox (12 anni). La vicenda ha riportato alla memoria episodi precedenti in cui dichiarazioni non verificate hanno coinvolto la vita privata della Satta, generando ripercussioni mediatiche e azioni legali. In risposta, Melissa ha ribadito il rispetto reciproco che ancora lega lei e Boateng in funzione del figlio: «La nostra relazione è terminata da anni, ma c’è un grandissimo rispetto e soprattutto condividiamo l’amore per nostro figlio».

La gestione delle accuse sui social e le possibili conseguenze legali

Nel suo intervento la Satta ha invitato chiunque avesse pubblicato, ripubblicato o condiviso le frasi false ad eliminarle, con la minaccia esplicita di azioni legali in caso contrario: «Invito chiunque abbia pubblicato, ripubblicato o condiviso questa menzogna ad eliminarla». L’avvocato indicato dalla showgirl è Marcello D’Onofrioche è stato segnalato come riferimento per le eventuali iniziative giudiziarie volte a tutelare la reputazione della sua assistita e la tutela del minore coinvolto.

Nel racconto mediatico attorno a Melissa Satta sono emersi anche dettagli sulla sua vita sentimentale successiva a Boateng: la showgirl è stata ospite a programmi televisivi dove ha più volte raccontato il suo percorso emotivo dopo la separazione, ha avuto una relazione con il tennista Matteo Berrettini e oggi è legata a Carlo Gussalli Beretta. La Satta ha dichiarato di sentirsi serena nella sua attuale relazione e non ha escluso la possibilità di un secondo figlio, spiegando che sarebbe pronta a risposarsi se il compagno le proponesse il matrimonio.

La vicenda rimane un esempio concreto delle conseguenze della circolazione di notizie non verificate: a fronte della smentita esplicita della diretta interessata e dell’annuncio di possibili querele, molti contenuti sono stati già oggetto di rimozione, mentre prosegue il lavoro di chi è chiamato a valutare eventuali responsabilità per la diffusione delle dichiarazioni false.