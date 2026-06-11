Perché lo sport vale oltre la partita: impatto sociale ed economico

Lo sport viene presentato come leva per occupazione, turismo e inclusione: da una pubblicazione che promuove l'accesso universale a un convegno universitario su eredità infrastrutturali e a un evento urbano di calcio di strada a Milano, emergono responsabilità pubbliche e opportunità per la Sport Industry

Negli ultimi giorni si è riaccesso il dibattito sul ruolo dello sport nella società: non più solo svago, ma un ambito capace di generare occupazionepil e coesione sociale. Due momenti distinti hanno messo a fuoco queste dimensioni: la presentazione di un libro che invita a una visione industriale e sociale dello sport e un convegno accademico che ha analizzato l’eredità dei grandi eventi.

In parallelo, un’iniziativa urbana a Milano ha riportato l’attenzione sulla dimensione popolare del gioco, quella giocata sui cortili e sui tetti.

Sport come industria e diritto costituzionale allo sport

La pubblicazione presentata a Palermo sostiene che lo sport debba essere trattato come un settore con valenza sociale e industriale allo stesso tempo. L’autore sottolinea che lo sport favorisce la crescita dei giovani, rafforza valori civici e può funzionare come volano economico: turismo sportivo, nuove professionalità e incremento del pil sono alcuni degli aspetti richiamati.

Il testo propone di valorizzare la Sport Industry per generare risorse che reinvestano nello sport sociale, ricordando che l’accesso allo sport è un elemento di cittadinanza riconosciuto dalla Costituzione e che lo Stato ha responsabilità nell’assicurare la sua fruizione per tutti.

Questa lettura mette in evidenza un punto cruciale: la crescita economica del settore non è contrapposta alla sua funzione educativa e inclusiva, ma ne costituisce il presupposto.

Maggiori investimenti e una gestione professionale possono infatti migliorare la qualità degli impianti, creare opportunità di lavoro specializzato e ampliare l’offerta sportiva per le fasce più fragili della popolazione. L’idea centrale è di far dialogare la dimensione valoriale dello sport con strumenti di governance e pianificazione economica.

Convegno Liuc: grandi eventi, impianti e sostenibilità dell’eredità

All’Università Liuc si è svolto un confronto tra accademici, manager e rappresentanti sportivi su come i grandi eventi possano lasciare un’eredità concreta per territori e comunità. Il dibattito ha evidenziato che manifestazioni come quelle internazionali producono non solo visibilità, ma anche infrastrutture — piste, palaghiaccio, centri sportivi — che, se progettate con criteri di sostenibilitàpossono rimanere utili nel tempo. È emersa una raccomandazione chiara: evitare investimenti eccessivi che generino impianti inutilizzati dopo l’evento e puntare invece su opere che rispondano a bisogni locali reali.

Il convegno ha inoltre rimarcato l’importanza della formazione di figure professionali con competenze manageriali specifiche per il settore sportivo, dalla governance alla rendicontazione di sostenibilità, passando per la gestione finanziaria di eventi complessi. La pianificazione sostenibile, secondo i partecipanti, dovrebbe integrare aspetti ambientali, sociali e economici sin dalle fasi progettuali per massimizzare i benefici duraturi e minimizzare gli sprechi.

Il calcio di strada a Milano: The Yard e la rinascita della cultura urbana

Su un piano diverso, ma complementare, il ritorno del calcio di strada è stato celebrato con un’iniziativa urbana che ha convertito il tetto di un silos in uno spazio di gioco, musica e cultura. L’evento, in programma sabato 13 e domenica 14 giugno, ha voluto richiamare l’energia della street culture e della FIFA World Cup 2026offrendo campi da gioco a libera fruizione, tornei 3vs3 e momenti di intrattenimento che fondono sport e musica.

Il progetto punta sulla partecipazione e sulla leggerezza: i risultati di indagini sociali segnalano infatti che molti giovani cercano esperienze sportive fuori dalla pressione competitiva tradizionale, desiderando spazi in cui divertirsi e sperimentare. All’interno dell’area sono previste attività di personalizzazione di maglie, creatività urbana e un’offerta gastronomica che richiama sapori internazionali, con l’obiettivo di ricreare l’atmosfera informale tipica del calcio di strada.

Programmazione degli incontri e contenuti pop

Il calendario dell’evento include fasi a gironi del torneo comunitario, momenti di esibizioni freestyle e panel legati alla cultura calcistica contemporanea, con dirette su maxischermo e talk che raccontano storie legate alla Coppa del Mondo. L’ibridazione tra sport e contenuti culturali mira a creare un punto d’incontro tra praticanti, appassionati e creatori di contenuti, mettendo in relazione la passione popolare con le dinamiche della sport industry.

Nel complesso, le iniziative riportate mostrano come lo sport possa svolgere ruoli molteplici: strumento di inclusione sociale, settore economico e piattaforma culturale. La sfida rimane quella di coniugare visione industriale, responsabilità pubblica e radicamento locale, così che gli eventi e le politiche sportive producano benefici tangibili e duraturi per le comunità.