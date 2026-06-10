Scuole primarie in festa: la giornata sportiva che ha unito bambini e comunità

Scuole primarie in festa: la giornata sportiva che ha unito bambini e comunità

Il 5 giugno 2026, gli impianti sportivi dell’Oltrera hanno ospitato la Festa dello Sport delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “M. K. Gandhi, un evento che ha promosso valori educativi attraverso il gioco e lo sport.

Il 5 giugno 2026, nonostante un cielo minaccioso, gli impianti sportivi dell’Oltrera hanno ospitato un evento che ha illuminato la giornata: la Festa dello Sport delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “M. K. Gandhi”. Questo appuntamento, atteso con entusiasmo, ha visto la partecipazione degli alunni delle scuole Oltrera e M. Hack, trasformando una mattinata in una celebrazione del movimento, del gioco e della scoperta sportiva.

L’iniziativa, che ha coinvolto tecnici, istruttori e volontari delle associazioni locali, è stata un successo grazie alla passione e alla competenza di chi ha guidato i bambini attraverso diverse discipline sportive. Un ringraziamento speciale va all’Impianto Sportivo Oltrera per l’ospitalità, all’Amministrazione Comunale per il supporto e alle insegnanti che hanno reso possibile questo evento.

Un’esperienza indimenticabile per i bambini

Nonostante le previsioni meteorologiche avverse, il miglioramento del tempo ha permesso lo svolgimento regolare delle attività. I bambini hanno potuto sperimentare diverse discipline sportive, guidati da esperti che hanno saputo trasmettere non solo tecniche, ma anche i valori fondamentali dello sportinclusione, collaborazione e rispetto delle regole.

Le espressioni di gioia e l’entusiasmo dei partecipanti hanno reso evidente il successo dell’iniziativa.

La Festa dello Sport è stata un’occasione unica per promuovere il benessere fisico e mentale, oltre che un momento di condivisione tra alunni, insegnanti e la comunità locale.

Il ruolo delle associazioni sportive

Le associazioni sportive del territorio hanno giocato un ruolo cruciale nell’organizzazione dell’evento. Grazie alla loro presenza, i bambini hanno potuto avvicinarsi a discipline diverse, scoprendo nuove passioni e talenti. Gli istruttori hanno saputo coinvolgere i partecipanti con attività divertenti e formative, rendendo la giornata indimenticabile.

L’impegno delle associazioni ha dimostrato come lo sport possa essere un potente strumento educativo. Attraverso il gioco e la competizione sana, i bambini hanno imparato l’importanza del lavoro di squadra e del rispetto reciproco, valori che rimarranno con loro ben oltre la fine dell’evento.

Un ringraziamento alla comunità

La Festa dello Sport non sarebbe stata possibile senza il contributo di tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Un sentito ringraziamento va alle associazioni sportive, all’Impianto Sportivo Oltrera, all’Amministrazione Comunale e alle insegnanti che hanno dedicato tempo ed energie per rendere questo evento un successo.

La giornata ha lasciato un segno profondo nella comunità scolastica, dimostrando come lo sport possa unire persone di tutte le età. I sorrisi e l’entusiasmo dei bambini sono la prova tangibile che iniziative come queste sono fondamentali per crescere insieme, in un ambiente di rispetto e collaborazione.