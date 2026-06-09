Dove si giocheranno i Mondiali 2026: tutti gli stadi in Messico, USA e Canada

Dove si giocheranno i Mondiali 2026: tutti gli stadi in Messico, USA e Canada

Un viaggio tra gli stadi dei Mondiali 2026, dai giganti americani al leggendario Azteca, passando per le curiosità e i dettagli di ogni impianto

Per la prima volta nella storia, i Mondiali di calcio si svolgeranno in tre Paesi diversi: MessicoUSA e Canada. Un evento senza precedenti che vedrà 16 stadi ospitare le 104 partite in programma.

L’apertura del torneo è prevista all’Estadio Azteca di Città del Messico, mentre la finale si disputerà al MetLife Stadium nel New Jersey.

Un viaggio attraverso gli impianti che faranno la storia del calcio mondiale.

Gli stadi messicani: storia e modernità

Il Messico porta in dote due stadi storici e uno moderno. L’Estadio Azteca di Città del Messico, con i suoi 83mila posti, è un tempio del calcio che ha ospitato partite leggendarie come la partita del secolo del 1970 e la finale del 1986.

L’Estadio Akron di Guadalajara, inaugurato nel 2010, offre 48mila posti e un’architettura moderna. Completa il trio l’Estadio BBVA di Monterrey, con 53.500 posti e inaugurato nel 2015.

Gli stadi USA: giganti del football americano

Gli USA portano in dote impianti di dimensioni impressionanti. Il più grande è l’AT&T Stadium di Dallas, con 94mila posti, che ospiterà anche una semifinale.

Tra gli altri, spiccano il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (75mila posti) e il SoFi Stadium di Los Angeles (70mila posti), inaugurato nel 2026.

Il MetLife Stadium di New York/New Jersey, con 82.500 posti, ospiterà la finale. Questo impianto, inaugurato nel 2010, è uno dei più grandi del Nord America e ospita le squadre di football americano dei New York Giants e dei New York Jets.

Gli stadi canadesi: capienza e sostenibilità

Il Canada contribuisce con due stadi. Il BMO Field di Toronto, con 45mila posti, è il più piccolo del torneo ma è stato ampliato per l’occasione. Il BC Place di Vancouver, con 54mila posti, è un capolavoro architettonico costruito più di 40 anni fa.

Tra le curiosità, il BC Place ha un tetto retrattile che può essere aperto o chiuso in base alle condizioni meteorologiche, offrendo un’esperienza unica agli spettatori.

Curiosità e sfide logistiche

I Mondiali 2026 presentano sfide logistiche senza precedenti. La distanza tra Vancouver e Miami è di circa 4500 chilometri in linea d’aria, il che renderà gli spostamenti per tifosi e squadre particolarmente complessi.

Un’altra curiosità riguarda il ritiro della Svizzerainfestato da serpenti. L’area adiacente al campo di allenamento presso la San Diego Jewish Academy è stata segnalata come zona infestata da serpenticreando non pochi problemi alla squadra.

Anche la Norvegia ha dovuto affrontare una situazione simile, con serpenti a sonagli velenosi segnalati nel loro campo di allenamento a Greensboro, nella Carolina del Nord.