Meteo settembre 2026: caldo insolito e temporali in arrivo

Meteo settembre 2026: caldo insolito e temporali in arrivo

L'autunno 2026 inizia con temperature anomale e piogge intense. Scopri come il Mediterraneo caldo sta influenzando il clima.

L’autunno meteorologico del 2026 si annuncia con un mix di temperature anomale e piogge intense. Secondo le ultime proiezioni del Centro Europeo (ECMWF), il mese di settembre riserverà alcune sorprese climatiche, con un contrasto evidente tra fasi di caldo persistente e periodi di instabilità atmosferica.

Il Mediterraneo ancora carico del calore accumulato durante l’estate, giocherà un ruolo cruciale in questo scenario.

Le sue acque, fino a 5°C più calde della media, agiranno come un potente accumulatore termico, mitigando il raffreddamento autunnale e mantenendo elevate le temperature lungo le coste e nelle zone interne.

Le prime perturbazioni dal Nord Europa

Dopo un periodo di relativa stabilità, le proiezioni indicano l’arrivo di nuove perturbazioni dal Nord Europa a partire dalla metà di settembre.

Queste masse d’aria più fresca entreranno in contrasto con il Mediterraneo ancora caldo, creando le condizioni ideali per lo sviluppo di temporali intensi e fenomeni atmosferici localmente violenti.

Le prime regioni a essere interessate saranno quelle del Nord e i versanti tirrenici, dove si prevedono rovesci e temporali accompagnati da un brusco rinforzo dei venti.

Le precipitazioni più abbondanti potrebbero concentrarsi lungo le dorsali appenniniche e sulle aree costiere esposte, dove i contrasti tra le masse d’aria fredda in arrivo e la superficie marina ancora calda potenzierebbero la genesi di sistemi temporaleschi marittimi.

Il ritorno dell’anticiclone e il caldo anomalo

Passate le perturbazioni, gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo iniziano a fiutare un ritorno dell’anticiclone dopo il 20 settembre. Le temperature sono previste in risalita con anomalie termiche che si spingeranno verosimilmente anche di diversi gradi oltre quello che ci si aspetterebbe. Insomma, sarà più caldo del normale.

Questa fase di caldo anomalo sarà favorita dal Mediterraneo che rilascerà gradualmente il calore accumulato nei mesi precedenti. Le temperature della superficie marina, ancora eccezionalmente calde, manterranno elevati i valori termici sia lungo le aree costiere sia nelle zone interne, prolungando una fase climatica insolitamente calda fino all’avvio di ottobre.

L’incognita dei prossimi mesi

L’autunno muove L’estensione del caldo fuori stagione e l’incredibile energia immagazzinata dal Mediterraneo rappresentano la vera incognita dei prossimi mesi. Il contrasto tra le prime infiltrazioni fresche atlantiche e un mare così caldo fornirà infatti il carburante ideale per temporali e fenomeni atmosferici potenzialmente intensi.

Le proiezioni a lungo termine indicano che le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie di riferimento, prolungando una fase climatica insolitamente calda destinata ad accompagnare gran parte del Vecchio Continente fino all’avvio di ottobre.