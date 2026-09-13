Sgarbi assolto: la Corte dei Conti respinge la richiesta di risarcimento

Vittorio Sgarbi è stato assolto dalla Corte dei Conti, che ha respinto la richiesta di risarcimento di oltre 200mila euro per le prestazioni professionali svolte durante il suo mandato come sottosegretario alla Cultura.

La Corte dei Conti ha assolto Vittorio Sgarbi da ogni accusa di danno erariale, stabilendo che le sue attività professionali non hanno causato perdite per le casse dello Stato. La decisione è arrivata dopo un lungo processo che ha visto il critico d’arte al centro di un’indagine per presunte irregolarità durante il suo mandato come sottosegretario al ministero della Cultura.

La vicenda risale al febbraio, quando Sgarbi fu costretto a dimettersi dal governo a causa delle polemiche scatenate dalle sue attività professionali. La Procura contabile aveva richiesto un risarcimento di oltre 200mila euro per le 121 prestazioni professionali svolte da Sgarbi durante il suo incarico, sostenendo che queste attività avessero distolto il critico d’arte dai suoi compiti istituzionali.

Le motivazioni della Corte dei Conti

Secondo i giudici contabili, le conferenze e gli interventi di Sgarbi, per lo più sulla storia antica, non erano in conflitto con la sua delega ministeriale. La Corte ha stabilito che Sgarbi aveva semplicemente esercitato diritti e libertà fondamentali protetti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Inoltre, i giudici hanno sottolineato che durante il periodo in questione, Sgarbi aveva svolto un numero rilevante di attività pubbliche direttamente connesse alla sua carica.

La decisione della Corte dei Conti ha anche stabilito che il ministero della Cultura dovrà versare a Sgarbi 3.500 euro per le spese legali sostenute durante il giudizio. Questo risarcimento è stato concesso in quanto la Corte ha riconosciuto che le accuse mosse contro Sgarbi non erano fondate.

Le reazioni di Vittorio Sgarbi

Dopo la sentenza, Vittorio Sgarbi ha espresso la sua soddisfazione per l’esito del processo. “Sono felice che la verità si sia affermata” ha dichiarato il critico d’arte, sottolineando che la decisione della Corte dei Conti ha confermato la sua innocenza.

La vicenda ha avuto un impatto significativo sulla carriera politica di Sgarbi, che aveva dovuto dimettersi dal governo a causa delle polemiche. La decisione della Corte dei Conti rappresenta quindi un punto di svolta, chiarendo che le sue attività professionali non hanno causato danni allo Stato.

Le implicazioni della sentenza

La sentenza della Corte dei Conti ha importanti implicazioni per il mondo della politica e della cultura. In primo luogo, stabilisce un precedente importante riguardo alla compatibilità tra attività professionali e incarichi pubblici. Inoltre, la decisione sottolinea l’importanza di rispettare i diritti fondamentali dei cittadini, anche in contesti istituzionali.

Per Vittorio Sgarbi, l’assoluzione rappresenta una vittoria personale e professionale, permettendogli di riprendere le sue attività con maggiore serenità. La sentenza della Corte dei Conti chiude definitivamente una vicenda che ha segnato la sua carriera politica, confermando che le sue azioni non hanno causato danni allo Stato.