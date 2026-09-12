Perugia, minaccia madre e figlia al parco e mostra i genitali: denunciato 49enne

Perugia, minaccia madre e figlia al parco e mostra i genitali: denunciato 49enne

Un 49enne avrebbe minacciato una madre e la figlia in un parco di Ponte San Giovanni, mostrando poi i genitali. È stato denunciato.

Momenti di paura in un parco di Ponte San Giovanni, a Perugia, dove un uomo di 49 anni avrebbe prima minacciato una donna e la figlia di 13 anni e poi mostrato loro i genitali. Il 49enne è stato rintracciato poco dopo dalla polizia e denunciato.

Perugia, minaccia madre e figlia al parco e mostra i genitali

Momenti di paura nella serata di mercoledì al parco Pascoletti di Ponte San Giovanni, a Perugia, dove una donna che si trovava insieme alla figlia di 13 anni sarebbe stata avvicinata da un uomo in evidente stato di ebbrezza. Come riportato da Umbria24, secondo quanto riferito dalla donna alla polizia, il 49enne, cittadino straniero, le avrebbe inizialmente chiesto una sigaretta.

Poco dopo, però, il suo atteggiamento sarebbe cambiato: avrebbe rivolto minacce di morte alla madre e alla ragazzina, arrivando successivamente a mostrare loro i genitali. Terminato l’episodio, l’uomo si sarebbe allontanato dall’area verde prima dell’arrivo degli agenti. La donna ha quindi contattato il Numero unico di emergenza 112, facendo scattare l’intervento delle Volanti.

Atti osceni e minacce al parco di Ponte San Giovanni: denunciato un 49enne

Una volta arrivati al parco, i poliziotti hanno raccolto il racconto della donna e una descrizione dell’uomo, dando subito il via alle ricerche nella zona. Il 49enne è stato individuato poco distante, sempre a Ponte San Giovanni, e secondo quanto riportato dalle fonti appariva in palese stato di ubriachezza. Gli agenti lo hanno quindi accompagnato in Questura a Perugia per gli accertamenti e gli adempimenti di rito.

Al termine delle verifiche è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per minacce gravi e atti osceni in luogo pubblico. Nei suoi confronti è scattata inoltre una sanzione per ubriachezza molesta in luogo pubblico.