Di Battista lascia Cuba: il rientro in Italia e le prossime tappe mediche

Dopo due settimane di ricovero a Cuba, Alessandro Di Battista è finalmente partito per l'Italia. Scopri i dettagli del suo viaggio e le prossime tappe mediche.

Dopo un periodo di ricovero a Cuba, Alessandro Di Battista ha finalmente iniziato il suo viaggio di ritorno in Italia. L’ex parlamentare, noto per il suo impegno politico e giornalistico, ha affrontato un periodo di cure intense nell’isola caraibica, dove è stato sottoposto a un’operazione d’urgenza. Ora, il suo rientro in Italia segna l’inizio di una nuova fase di riabilitazione e convalescenza.

Il viaggio di ritorno non è stato semplice. Di Battista è stato trasferito su un’aeroambulanza, un mezzo speciale attrezzato per garantire la massima sicurezza durante il volo. Il protocollo di sicurezza prevede un volo a bassa quota per evitare un’eccessiva pressurizzazione dell’abitacolo e uno o più scali per assicurare che le sue condizioni rimangano stabili.

Il ricovero a Cuba e l’operazione d’urgenza

Il 28 agosto scorso, mentre si trovava a Cuba per un reportage, Di Battista ha accusato forti mal di testa che lo hanno costretto a un ricovero immediato. Inizialmente trasferito all’ospedale di Santa Clara, è stato poi spostato all’ospedale Hermanos Ameijeiras de L’Avana, dove è stato sottoposto a un’operazione d’urgenza.

Le sue condizioni di salute hanno richiesto l’intervento di due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma, un neurochirurgo e un rianimatore, che lo hanno affiancato durante il ricovero.

Le dichiarazioni di Luca Di Giuseppe

Luca Di Giuseppe, presidente dell’associazione Schierarsi e amico di Di Battista, ha condiviso sui social i dettagli del rientro. “Buon rientro, fratello mio. Ci rivediamo a Roma tra qualche ora”, ha scritto Di Giuseppe, ringraziando i medici cubani per la loro assistenza. “Ci teniamo a ringraziare i medici, gli infermieri e i fisioterapisti che in queste ore si stanno prendendo cura di lui prima del rientro in Italia”, ha aggiunto.

Il protocollo di sicurezza e il trasferimento al Gemelli

Il rientro di Di Battista in Italia è stato pianificato con grande attenzione. L’aeroambulanza, i cui costi sono coperti dalla compagnia assicurativa, ha seguito un protocollo di sicurezza rigoroso per garantire la stabilità delle sue condizioni durante il volo. Al suo arrivo a Roma, è probabile che venga trasferito direttamente al Policlinico Agostino Gemelli, dove continuerà le sue cure.

Le condizioni di salute di Di Battista hanno suscitato preoccupazione tra i suoi cari e i suoi sostenitori. La compagna Sahra, con cui ha due figli, e l’amico Luca Di Giuseppe sono stati al suo fianco durante tutto il periodo di ricovero. La famiglia ha chiesto discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, sottolineando l’importanza di rispettare la privacy di Di Battista in questo momento delicato.

Il rientro di Di Battista segna l’inizio di una nuova fase di cure e riabilitazione. Le prossime settimane saranno cruciali per la sua guarigione, e il supporto dei medici e dei suoi cari sarà fondamentale. Mentre si prepara a tornare a casa, Di Battista può contare sul sostegno di molti, pronti a seguirlo in questa nuova avventura.