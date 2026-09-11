La fortuna bussa in Lombardia: il SuperEnalotto assegna 223 milioni

Un colpo di fortuna da 223 milioni di euro ha reso milionaria la Lombardia. La sestina vincente è stata giocata a La Valletta Brianza, segnando il primo jackpot del 2026.

La fortuna ha bussato alla porta di un fortunato giocatore di La Valletta Brianza, in provincia di Lecco. Il SuperEnalotto ha infatti assegnato un jackpot da 223.173.416,83 euro la vincita più alta del 2026 e la seconda più alta di sempre. La sestina vincente è stata giocata presso il punto vendita Al Chicherin in Via Milano 36 segnando un momento storico per il gioco.

Questa vincita rappresenta un record significativo, non solo per l’importo, ma anche per la sua posizione nella classifica delle vincite più alte della storia del SuperEnalotto. Con questa estrazione, il numero totale di jackpot assegnati dal 1997 ad oggi sale a 119 mentre le vincite con il 6 raggiungono quota 135.

La sestina vincente e i dettagli della vincita

La combinazione vincente è stata 8-13-16-52-64-70 con Jolly 17 e SuperStar 21. La schedina vincente è stata giocata con una puntata di soli 5 euro dimostrando ancora una volta che la fortuna non guarda in faccia a nessuno. Il titolare del punto vendita, Al Chicherin ha raccontato di aver appreso la notizia da Rainews inizialmente senza credere alla notizia.

I festeggiamenti sono stati rimandati al giorno successivo, dato che il locale si trova all’interno di un supermercato che chiude alle 20:00.

Questa vincita è la prima del 2026 e rappresenta il primo montepremi più alto al mondo nonché il secondo montepremi più alto di sempre. La Lombardia si conferma una regione fortunata, con questo jackpot che rappresenta il decimo assegnato nella regione.

Le vincite più alte della storia del SuperEnalotto

La vincita di La Valletta Brianza si inserisce in una lista di record che ha visto la Lombardia protagonista in più occasioni. L’ultimo jackpot significativo era stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda con una vincita di 35,4 milioni di euro. Prima ancora, il 20 a Roma era stato assegnato un jackpot da 88,2 milioni di euro.

La classifica delle 10 vincite più alte nella storia del SuperEnalotto vede al primo posto una vincita da 371,1 milioni di euro del 16 febbraio seguita proprio dalla vincita odierna. Altre vincite significative includono 209,2 milioni di euro a Lodi il 13 agosto 177,7 milioni di euro il 30 ottobre e 163,5 milioni di euro a Vibo Valentia il 27 ottobre .

Questa vincita rappresenta un momento significativo non solo per il giocatore fortunato, ma anche per la storia del SuperEnalotto. Con oltre 5 miliardi di euro distribuiti in premi di prima categoria dal 1997, il gioco continua a fare sognare milioni di italiani.