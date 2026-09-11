Durante la commemorazione al Pentagono per il 25° anniversario dell’11 settembre, Donald Trump è finito al centro delle polemiche per alcune immagini che lo mostrano con gli occhi chiusi e la testa abbassata. Il breve momento, rilanciato sui social, ha scatenato critiche sul comportamento del presidente durante una cerimonia particolarmente solenne.

Il discorso di Trump alla cerimonia dell’11 settembre: “Non dimenticheremo mai”

Nel suo intervento, durato circa venti minuti, Trump ha richiamato più volte il dovere di conservare la memoria dell’11 settembre, collegandolo anche alla lotta contro il terrorismo e alle scelte degli Stati Uniti sul piano internazionale. «L’11 settembre ci ha ricordato il terribile potere dell’odio. I 25 anni trascorsi da allora ci hanno mostrato il potere ancora più grande dello spirito americano di resistere, prevalere e vincere.

E oggi il nostro Paese è più forte che mai; non è mai stato forte come in questo momento», ha dichiarato.

Il presidente ha ricordato anche le vittime delle Torri Gemelle e gli “eroi” del volo United 93, precipitato in Pennsylvania dopo la reazione dei passeggeri. «Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa: non dimenticheremo mai, mai i loro nomi.

È per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta. L’unica opzione è la vittoria. Combattiamo con determinazione, combattiamo per vincere», ha aggiunto.

Nel finale Trump ha definito l’11 settembre «un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Non sarà mai, mai dimenticato», concludendo con un omaggio alle famiglie delle vittime, ai soccorritori e alle forze armate americane. Nonostante il tono solenne del discorso, nelle ore successive l’attenzione online si è concentrata soprattutto sui pochi secondi in cui il presidente è apparso con gli occhi chiusi, trasformando la scena in un nuovo caso mediatico.

Occhi chiusi e testa bassa: Trump sembra dormire alla cerimonia dell’11 settembre

Donald Trump finisce al centro delle polemiche durante la commemorazione al Pentagono per il 25° anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001. Il presidente degli Stati Uniti, presente insieme alla first lady Melania Trump, è stato ripreso in alcuni momenti della cerimonia con gli occhi chiusi e la testa inclinata, immagini che sui social hanno dato l’impressione che si stesse appisolando. Il filmato ha iniziato rapidamente a circolare online, provocando numerosi commenti critici sul comportamento del tycoon durante una ricorrenza particolarmente solenne.

La cerimonia si è svolta proprio nel luogo colpito dal volo American Airlines 77, dirottato dai terroristi e fatto schiantare contro il Dipartimento della Difesa: nell’attacco al Pentagono persero la vita 184 persone. Trump e Melania hanno partecipato alle commemorazioni insieme ai vertici dell’amministrazione e della Difesa, rendendo omaggio alle vittime, ai militari e ai soccorritori. Le immagini del presidente, tuttavia, sono diventate in poche ore uno dei momenti più commentati della giornata, alimentando nuove discussioni sul suo atteggiamento durante gli appuntamenti pubblici.

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