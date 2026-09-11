Di Battista ha lasciato Cuba in aeroambulanza: volo a tappe e a bassa quota, con arrivo a Roma previsto domani.

Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba ed è in viaggio verso l’Italia, dopo il ricovero e l’operazione d’urgenza affrontata all’Avana. Il rientro avviene a bordo di un’aeroambulanza, con un tragitto di circa 12 ore organizzato a tappe e a bassa quota.

Il rientro rinviato e l’operazione d’urgenza all’Avana per Di Battista

Un primo trasferimento verso l’Italia era stato previsto per il 4 settembre, ma il peggioramento delle condizioni aveva costretto i medici a rinviare la partenza e a sottoporre Di Battista a una operazione d’urgenza il 5 settembre all’Avana. L’intervento è riuscito e nei giorni successivi l’associazione Schierarsi ha fatto sapere che l’ex deputato stava affrontando «nel migliore dei modi la fase successiva all’intervento».

A Cuba erano arrivati anche due specialisti del Policlinico Gemelli, un neurochirurgo e un rianimatore.

Il governo italiano, attraverso il ministro degli Esteri Antonio Tajani, aveva dato la propria disponibilità a organizzare il rientro sanitario, ma Di Battista aveva fatto sapere di non voler utilizzare un volo pagato dallo Stato, affidandosi alla copertura dell’assicurazione sanitaria stipulata per il viaggio.

Dopo il miglioramento delle condizioni cliniche, i medici hanno infine dato il via libera al trasferimento verso Roma.

Di Battista lascia L’Avana: viaggio di 12 ore a bassa quota verso l’Italia

Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba ed è diretto in Italia, dopo circa due settimane di ricovero e il delicato intervento chirurgico affrontato nei giorni scorsi all’Avana. L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è partito oggi, venerdì 11 settembre, a bordo di un’aeroambulanza e dovrebbe arrivare a Roma nella giornata di domani, sabato 12 settembre.

Come riportato da Repubblica, a causa delle sue condizioni di salute, il trasferimento sarebbe stato organizzato in più tappe e a bassa quota, per un viaggio complessivo di circa dodici ore. Una volta nella Capitale, Di Battista dovrebbe essere trasferito al Policlinico Gemelli per proseguire le cure. A confermare la partenza è stato anche Luca Di Giuseppe, presidente dell’associazione Schierarsi, che su Instagram ha scritto: «Buon rientro, fratello mio. Ci rivediamo a Roma tra qualche ora. Grazie ancora a tutti i medici cubani che si sono presi cura di Alessandro in queste giornate infinite».

Di Battista si trovava sull’isola per un reportage destinato a Il Fatto Quotidiano quando, il 28 agosto, dopo una forte cefalea, era stato ricoverato prima a Santa Clara e successivamente trasferito in una struttura più attrezzata dell’Avana. Diagnosi e prognosi non sono state rese note.

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