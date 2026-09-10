Yemen: gli Houthi filo-iraniani conquistano Mocha e minacciano il Mar Rosso

Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno preso il controllo di Mocha in Yemen, avvicinandosi pericolosamente allo Stretto di Bab el-Mandeb. Scopri come questa mossa sta aumentando le tensioni nella regione.

La situazione in Yemen si sta facendo sempre più critica. Gli Houthi gruppo ribelle sostenuto dall’Iran hanno recentemente conquistato la città di Mocha situata lungo le coste del Mar Rosso. Questa mossa strategica li avvicina pericolosamente al controllo dello Stretto di Bab el-Mandeb una delle rotte marittime più importanti al mondo.

Gli scontri tra le forze governative yemenite e i ribelli filo-iraniani sono in corso da giorni, con attacchi violenti che hanno colpito anche infrastrutture petrolifere saudite. La tensione nella regione è in costante aumento, con ripercussioni che potrebbero estendersi ben oltre i confini dello Yemen.

La strategia iraniana e il ruolo degli Houthi

Lo Yemen è diventato il fronte principale su cui l’Iran può esercitare pressione contro Riad e Washington. Con Hezbollah in Libano indebolito e la Siria del dopo-Assad allineata agli Stati Uniti, gli Houthi rappresentano l’unica carta che Teheran può ancora giocare senza esporsi direttamente.

Gli Houthi sono in grado di colpire petroliere e impianti sauditi, minacciando il transito nello stretto di Bab al-Mandeb.

Questo offre all’Iran una leva di pressione a basso costo politico, in un momento in cui i canali diplomatici restano bloccati.

Le conseguenze per il Mar Rosso

L’avanzata degli Houthi ha già portato a deviazioni di rotta per almeno sette navi, che hanno preferito evitare lo stretto di Bab al-Mandeb. L’inviato ONU per lo Yemen, Hans Grundberg ha avvertito che gli attacchi rischiano di allargare il conflitto, con gravi conseguenze per il commercio marittimo globale.

Gli attacchi contro l’Arabia Saudita

Gli Houthi hanno recentemente bombardato strutture energetiche e città dell’Arabia Saudita ferendo più di 70 persone. Questi attacchi sono avvenuti dopo che l’Iran aveva avvertito che le infrastrutture energetiche nel Golfo erano vulnerabili a seguito di uno scambio di attacchi di ritorsione.

Il ministero dell’Energia saudita ha riferito che in alcuni impianti energetici sono divampati degli incendi, con operai e collaboratori rimasti feriti. La coalizione guidata dall’Arabia Saudita nello Yemen ha dichiarato che adotterà tutte le misure operative necessarie per contrastare il comportamento ostile degli Houthi.

Gli Houthi, che controllano gran parte del nord dello Yemen, hanno sferrato attacchi contro l’Arabia Saudita da quando, a luglio, hanno dichiarato un blocco navale contro Riad. Le interruzioni del traffico marittimo nel Mar Rosso hanno alimentato i timori riguardo alle forniture globali di petrolio e gas.