Caos aeroportuale nel Regno Unito: il bilancio dei disagi causati dal guasto tecnico

Un guasto tecnico ha causato la cancellazione di 1.055 voli nel Regno Unito, con gravi disagi per i passeggeri. Heathrow e Gatwick tra gli aeroporti più colpiti.

Un grave guasto tecnico ha paralizzato il traffico aereo nel regno unito, causando la cancellazione di 1.055 voli martedì e 177 voli mercoledì 9 settembre. Il malfunzionamento, segnalato dal servizio di controllo del traffico aereo Nats ha avuto ripercussioni sugli aeroporti principali del paese, tra cui Heathrow e Gatwick.

Le conseguenze del guasto tecnico

Il problema tecnico ha avuto un impatto significativo sugli aeroporti di LondraLiverpoolBirmingham ed Edimburgo. Secondo Flightradar24 il sito specializzato nel monitoraggio del traffico aereo, la situazione è stata particolarmente critica presso l’aeroporto di Heathrow dove sono stati cancellati la maggior parte dei voli. Josie Donoghue, un’operatrice sanitaria, ha descritto la situazione come “un incubo”, paragonando l’uscita dall’aeroporto di Gatwick a una fuga da Alcatraz.

Le dichiarazioni delle compagnie aeree

British Airways ha dovuto cancellare o deviare più di 100 voli colpendo decine di migliaia di clienti. Anche Ryanair la compagnia aerea low-cost irlandese, ha subito gravi disagi, con più di 65.000 passeggeri coinvolti e oltre 50 voli cancellati. La squadra di calcio Arsenal che doveva giocare contro il Napoli il giorno successivo, ha dovuto annullare una conferenza stampa pre-partita a causa del ritardo del volo.

Le reazioni delle autorità e delle compagnie

Il servizio di controllo del traffico aereo Nats ha dichiarato che il ripristino del sistema ha richiesto più tempo del previsto, ma che il problema è ora risolto. “Stiamo operando normalmente e lavorando il più duramente possibile per smaltire l’arretrato di voli”, ha affermato l’ente via social, riconoscendo che la situazione è “estremamente frustrante” e scusandosi senza riserve. La segretaria di Stato britannica per i Trasporti, Heidi Alexander ha chiesto rassicurazioni che si imparerà la lezione e che i sistemi a supporto dell’aviazione siano all’altezza del compito.

Le critiche al management di Nats

Neal McMahon, direttore operativo di Ryanair ha ribadito le sue richieste di licenziamento dell’amministratore delegato di NatsMartin Rolfe accusandolo di aver nuovamente “deluso i viaggiatori del Regno Unito”. “Basta, è ora che il governo del Regno Unito intervenga. e metta a capo qualcuno in grado di fare il lavoro”, ha dichiarato.

Un problema ricorrente

Non è la prima volta che il Regno Unito fronteggia un guasto tale da paralizzare le operazioni di volo. A luglio dello scorso anno, un problema tecnico ha portato alla cancellazione di decine di voli e suscitato l’ira dei capi delle compagnie aeree britanniche, si è verificato un guasto ancora più grave, che ha colpito oltre 700.000 passeggeri e causato centinaia di cancellazioni e dirottamenti di voli.