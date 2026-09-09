OPA su Iveco Group e altre operazioni finanziarie: aggiornamenti dal mondo della Borsa

Scopri le ultime novità finanziarie: l'OPA su Iveco Group, le sospensioni delle contrattazioni e le operazioni in corso su Telecom Italia e Recordati.

Il mondo della finanza è in fermento con diverse operazioni di rilievo in corso. Tra queste, spicca l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da TML CV Holdings su Iveco Group, che si concluderà il 26 ottobre. Ma non è l’unica novità che sta tenendo banco in Borsa.

In parallelo, Poste Italiane ha avviato un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria su Telecom Italia TIM, con scadenza fissata all’11 settembre.

Anche Respighi BidCo è attiva con un’offerta simile su Recordati, che si chiuderà il 15 ottobre. Questi movimenti stanno attirando l’attenzione degli investitori e degli analisti.

Le sospensioni e i dati finanziari

Nel frattempo, Piazza Affari registra alcune sospensioni delle contrattazioni, tra cui quelle di Tinexta e Datalogic. Inoltre, sono in programma diverse riunioni di consiglio di amministrazione per l’esame dei dati finanziari del primo semestre 2026.

Tra le società coinvolte, spiccano l’Aeroporto di Bologna e Valsoia, che presenteranno i loro risultati durante conference call dedicate.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l’ammontare e le caratteristiche dei Btp che saranno emessi il 10 settembre 2026, aggiungendo un ulteriore tassello alle operazioni finanziarie in corso. Anche all’estero, le Borse internazionali sono sotto i riflettori, con Wall Street chiusa per la ricorrenza del Labor Day.

Le emissioni di titoli di stato

In Germania, sono in programma emissioni di titoli di stato con scadenza a dicembre 2026 e giugno 2027. L’ammontare massimo previsto è di 2 miliardi di euro per il titolo trimestrale e 3 miliardi di euro per quello con scadenza a nove mesi. Questi movimenti riflettono le strategie di finanziamento dei vari governi e le dinamiche del mercato obbligazionario.

Sul fronte macroeconomico, l’Europa attende i dati finali del Pil del primo trimestre 2026, con un consensus che prevede un aumento dello 0,4% su base trimestrale e dell’1,0% su base annua. Anche la produzione industriale tedesca a luglio 2026 è sotto osservazione, con i dati attesi per le 08:00.

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