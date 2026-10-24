Incidente mortale sulla Provinciale 62 a Capena, a nord di Roma, dove nella serata di ieri, venerdì 23 ottobre 2026, si è verificato uno scontro frontale tra un bus e un'auto: morto un uomo di 82 anni.

Tragedia a Capena, a nord di Roma, dove nella serata di ieri, venerdì 23 ottobre 2026, si è verificato un terribile incidente stradale: nello scontro frontale tra un bus e un’auto ha perso la vita un uomo di 82 anni. I dettagli di quanto accaduto.

Capena, scontro frontale tra auto e bus: la dinamica

Nella tarda serata di ieri, venerdì 23 ottobre 2026, si è verificato un terribile incidente stradale sulla Provinciale 62 a Capena, a nord di Roma. Erano circa le ore 21:30 quando, per cause ancora da accertare , un’auto si è scontrata frontalmente con un bus della linea Cotral. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo alla guida dell’auto, una Fiat Panda, avrebbe improvvisamente invaso la corsia di marcia opposta, finendo contro il bus.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono giunte subito anche le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Terribile incidente stradale sulla Provinciale 62: un morto nello scontro frontale tra auto e bus

Terribile incidente stradale nella tarda serata di ieri sulla provinciale 62 a Capena, dove un’auto avrebbe improvvisamente invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi frontalmente con un bus della linea Cotral.

Illesi sia l’autista dell’autobus che i passeggeri, mentre per l’uomo alla guida della Fiat Panda, un 82enne, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi infatti le ferite da lui riportate nel violento impatto, è morto nella notte al Policlinico Gemelli di Roma. La vittima si chiamava Franco Corraini e aveva appunto 82 anni. Sul luogo dell’incidente i Carabinieri della stazione di Capena e quelli della compagnia di Monterotondo, i quali hanno già effettuato tutti i rilievi necessari al fine di stabilire con esattezza che cosa sia successo e le eventuali responsabilità. Resta infatti da capire come mai la Fiat Panda abbia invaso la corsia di marcia opposta. Tra le ipotesi un malore o un colpo di sonno.