Una violento boato ha scosso il litorale romano. A Ostia, nella tarda serata di ieri, si è infatti verificata una violenta esplosione in una palazzina: due le persone ferite, ben 11 le famiglie evacuate.

Tanta paura a Ostia (Roma) dove intorno alle ore 21.40 di ieri, venerdì 23 ottobre 2026, c’è stata una violenta esplosione in una palazzina. Due le persone ferite, ben 11 le famiglie evacuate.

Paura a Ostia, violenta esplosione in una palazzina: diverse famiglie evacuate

Nella tarda serata di ieri, venerdì 23 ottobre 2026, intorno alle ore 21:40, un forte boato ha scosso il litorale romano.

A Ostia, infatti, c’è stata una violenta esplosione che ha distrutto l’ingresso di una palazzina del complesso di case popolari Ater situata all’incrocio tra viale Vasco de Gama e via dei Velieri. Al momento il bilancio è di due persone rimaste ferite a seguito della deflagrazione, con una di loro trasportata d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia.

La seconda persona ferita è stata invece medicata sul posto. Sarebbero invece ben 11 le famiglie evacuate per precauzione. Oltre ai soccorsi e ai vigili del fuoco, sul posto anche le forze dell’ordine, al fine di capire che cosa sia successo, cosa abbia scatenato l’esplosione.

Esplosione in una palazzina a Ostia: indagini in corso

Come visto nella tarda serata di ieri si è verificata una violenta esplosione in una palazzina a Ostia. Stando alle prime informazioni sarebbe stata ritrovata una bomba carta di grandi dimensioni posizionata all’ingresso dell’edificio, segno che l’ordigno sia stato posizionato e fatto esplodere deliberatamente. L’ingresso della palazzina è stato distrutto, col boato che ha terrorizzato l’intero quartiere. Gli inquirenti stanno raccogliendo tutte le testimonianze al fine di rintracciare il o i responsabili. Essenziali potranno essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Al momento nessuna pista è esclusa, ma la prima ipotesi da parte degli inquirenti è quella che possa essersi trattato di un gesto intimidatorio legato alle dinamiche criminali del luogo. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, non appena le immagini delle telecamere saranno analizzate dagli inquirenti.