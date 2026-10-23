Melania Trump ha facilitato una tregua a Oleshky: dal 29 ottobre le ostilità saranno sospese per consentire aiuti e evacuazioni.

Il cessate il fuoco stipulato tra le forze russe e ucraine nella città di Oleshky rappresenta una delle poche buche di luce nel conflitto che dura da anni. La notizia, resa pubblica dalla Casa Bianca, indica che l’accordo entrerà in vigore il 29 ottobre, data che segna l’inizio di una finestra temporale in cui le ostilità saranno sospese per consentire l’arrivo di aiuti umanitari e l’avvio di operazioni di evacuazione dei civili.

Il ruolo di Melania Trump nella mediazione

Secondo la dichiarazione ufficiale, la first lady Melania Trump ha svolto un ruolo chiave nel porto d’appello diplomatico che ha convinto le parti in conflitto a fermare le azioni militari nella zona. Pur non avendo un mandato istituzionale, la sua influenza personale è stata esercitata mediante canali informali, facilitando uno scambio di messaggi tra le autorità russe e ucraine.

L’intervento della First Lady è stato descritto come una cortesia diplomatica che ha contribuito a creare la fiducia necessaria per firmare l’accordo.

Canali diplomatici utilizzati

Le fonti ufficiali indicano che le trattative sono state condotte tramite contatti segreti con i ministeri degli Esteri dei due paesi, supportati da membri del Dipartimento di Stato.

Melania Trump ha inviato messaggi privati a funzionari di alto livello, enfatizzando la necessità di aprire corridoi umanitari per la popolazione civile di Oleshky, città gravemente colpita dagli scontri. Questo approccio ha permesso di superare le rigide posizioni politiche tradizionali, aprendo la strada a un accordo temporaneo.

Dettagli concreti dell’accordo di cessate il fuoco

L’accordo prevede la sospensione delle ostilità nella zona di Oleshky per un periodo iniziale di 48 ore, con possibilità di estensione se le condizioni lo richiedono. Durante questo lasso di tempo, le autorità militari di entrambe le parti si impegnano a non fuoco in aree designate, creando dei corridoi sicuri per il transito di convogli umanitari e per il trasferimento di civili verso zone più sicure. Le forze russe hanno accettato di ritirare temporaneamente le batterie di artiglieria, mentre le truppe ucraine hanno promesso di non effettuare operazioni di tiro nelle vicinanze dei punti di imbarco.

Organizzazione degli aiuti umanitari

I principali enti di soccorso internazionale, tra cui la Croce Rossa e le Nazioni Unite, sono stati avvisati dell’apertura dei corridoi. Gli aiuti includono cibo, acqua potabile, medicinali e kit di pronto soccorso. Secondo le autorità locali, le prime consegne potrebbero arrivare entro 24 ore dall’inizio del cessate il fuoco, garantendo un sollievo immediato alle famiglie che hanno sopportato settimane di assedi.

Prospettive future e possibili sviluppi

Le parti hanno concordato di rivedere la situazione al termine del periodo iniziale, valutando la possibilità di prolungare la tregua o di estenderla ad altre aree della regione. La Casa Bianca ha dichiarato di monitorare da vicino l’esito dell’accordo, sottolineando l’importanza di mantenere aperti i canali diplomatici per evitare un ritorno alle ostilità. Nel frattempo, il ruolo di Melania Trump è stato lodato come un esempio di impegno umanitario in un contesto di conflitto prolungato.