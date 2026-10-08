Ennesima tragedia sul lavoro. Questa volta siamo a Casal Monastero (Roma) dove un operaio è morto in seguito a una esplosione avvenuta all’interno di un’autofficina in via Rocca di Cave. I dettagli di quanto accaduto.

Incidente sul lavoro, tragedia in officina: esplode la sospensione di un camion

Alle ore 11.00 di questa mattina, giovedì 8 ottobre 2026, si è verificato un altro (l’ennesimo) incidente sul lavoro.

Siamo a Casal Monastero, quartiere di Roma, dove all’interno di una autofficina in via Rocca di Cave c’è stata una violenta esplosione. A essere esploso sarebbe stato un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, il personale Spresal della Asl e la Polizia di Stato.

Un operaio è stato trovato a terra ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Una tragedia che va ad aggiungersi alle troppe altre morti sul lavoro che ogni anno si registrano nel nostro Paese.

Tragedia sul lavoro a Roma, esplosione in un’autofficina, morto un operaio: indagini in corso

Come abbiamo visto questa mattina intorno alle ore 11.00 si è verificato l’ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un’altra tragedia che va aggiungersi a troppe altre. Un operaio è infatti morto in seguito a una esplosione all’interno di una autofficina in via Rocca di Cave a Casal Monastero. Secondo le prime informazioni a essere esploso sarebbe stato un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. A nulla purtroppo è servito l’intervento dei soccorritori, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sono ovviamente in corso le indagini da parte delle autorità, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso al fine di caprie con esattezza che cosa sia successo all’interno dell’officina. Sul posto anche lo Spresal ((Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro).