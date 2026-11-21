Sono molteplici le segnalazioni sui social d a parte di cittadini che, nella serata del 21 novembre, hanno distintamente avvertito una scossa di terremoto. Il sisma è stato registrato alle 22:58 dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in una regione italiana. Immediatamente sono state avviate tutte le procedure per verificare eventuali danni a cose o persone.

Terremoto in Italia: registrata una scossa di magnitudo 4.3

La serata di sabato 21 novembre è stata, per una zona d’Italia, ad alta tensione. A seguito di una scossa di terremoto piuttosto intensa, tale da essere avvertita distintamente anche a diversi chilometri di distanza e da spingere numerosi cittadini a scendere in strada per evitare il rischio, in caso di eventuali crolli, di essere colpiti da detriti o calcinacci.

Il sisma ha avuto il suo epicentro, rilevato dall’Ingv, a 4 chilometri distanza dal comune di Capistrano, nel Vibonese. Invece l’ipocentro, ovvero la profondità del sisma, è stata localizzato a 38 km. La magnitudo preliminare era stata rilevata tra 4.2 e 4.7 ma successive elaborazioni hanno fissato il valore a 4.3.

Immediatamente la Sala operativa del Comando di Vibo Valentia, in Calabria, si è attivata per effettuare tutte le dovute verifiche del caso e, al momento, non sono state rilevate criticità.

Non sono stati cioè registrati danni a cose o persone o richieste di intervento in emergenza. L’evento sismico ha, in ogni caso, colto tutti di sorpresa, verificandosi in un’area dell’entroterra vibonese da tempo non interessata da scosse di tale intensità. Segnalazioni sono arrivate da diverse zone della Calabria, fino a Lamezia Terme.