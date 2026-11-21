La morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, ha suscitato nelle ore successive una serie di reazioni del mondo politico e istituzionale. La notizia, riportata come un suicidio, ha coinvolto anche la famiglia dell’ex dirigente, in particolare il fratello, generale Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza.

Il cordoglio dei leader di governo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato: «Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza al fratello, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore». Il vicepremier Matteo Salvini ha scritto su X: «Sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato come Gianni De Gennaro, vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano.

Un pensiero alla sua famiglia e alle tante persone che lo stimavano e che gli hanno voluto bene».

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha parlato di «un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell’Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi». Piantedosi ha rivolto un pensiero alla moglie Carla, ai figli e al fratello Andrea, a nome di tutte le donne e gli uomini del ministero, che hanno conosciuto la sua serietà, competenza e dedizione.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha detto di essere «sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere».

Il richiamo ai processi fuori dalle aule

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a Torino a margine di un’iniziativa di Forza Italia, ha affermato: «Sono rimasto sconvolto dalla notizia della scomparsa di De Gennaro. Era un servitore dello Stato, un grande poliziotto che ha servito le istituzioni per tutta la vita. Indipendentemente da quelle che sono le indagini che lo riguardavano: è agli inquirenti che tocca a fare il loro lavoro». Tajani ha poi aggiunto: «i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori delle aule. E se una condanna ci deve essere, questa la deve decidere il giudice chiamato a pronunciarsi. Non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata. Purtroppo De Gennaro non è l’unica vittima di processi che sono fatti fuori dei tribunali».

Tajani ha anche riferito di aver telefonato al fratello, il generale De Gennaro, e di aver rivolto una preghiera perché possa riposare in pace. Ha concluso auspicando che «la giustizia vera possa fare il suo corso». Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, intervenuto ai Med – Dialoghi Mediterranei a Napoli, ha detto di essere «molto scosso su questa questione» e di essere «anche amico del fratello». Cirielli ha poi invitato a riflettere sui meccanismi della gogna pubblica, sostenendo che «una riflessione sul binomio magistratura e alcuni mezzi d’informazione vada fatta». Ha richiamato il rispetto della libertà di stampa, del diritto dei cittadini a essere informati e del dovere della magistratura di condurre le indagini, ricordando che spesso si dimentica «che ci sono delle persone dietro, delle famiglie».

Le reazioni di Italia Viva, Azione e Movimento

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, aprendo i lavori dell’assemblea del partito a Milano, ha definito la notizia «sconvolgente per tanti di noi che lo hanno conosciuto e che sanno chi era». Renzi ha affermato: «Se dovessi immaginare un volto che interpreta il deep state penserei a De Gennaro», aggiungendo che la scomparsa «è tragica» e che «oggi è il momento della pietas, del cordoglio». Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha scritto: «Gianni De Gennaro è stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace». Pier Ferdinando Casini ha commentato: «Gianni De Gennaro è morto. Gli uomini delle istituzioni dovrebbero riflettere sul fatto che oggi gli unici a brindare saranno i mafiosi».

Il materiale disponibile riporta anche le parole di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso dalla mafia, che ha puntato il dito contro la procura di Caltanissetta: «La morte di De Gennaro, a mio avviso, vede la procura di Caltanissetta come responsabile di istigazione al suicidio». Borsellino ha inoltre sostenuto che si tratti di un’inchiesta che non era di competenza di quella procura. Il figlio del magistrato, Manfredi Borsellino, ha commentato: «Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità», richiamando le possibili conseguenze sulla ricerca della verità sulla strage di via D’Amelio.

Il materiale non riporta sviluppi ulteriori sulle indagini che riguardavano De Gennaro, che restano di competenza degli inquirenti, né una posizione ufficiale della magistratura sulle affermazioni formulate nel dibattito pubblico.