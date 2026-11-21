Francesco Schettino è fuori dal carcere. Dopo nove anni trascorsi nel penitenziario di Rebibbia, l’ex comandante della nave da crociera Costa Concordia è uscito dalla prigione per continuare a scontare la sua pena ai servizi sociali. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Roma, valutandone il percorso rieducativo e sulla base dell’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario.

Francesco Schettino fuori dal carcere: cosa succede all’ex comandante della Concordias

Per l’ex comandante della Costa Concordia inizia un nuovo percorso: quello legato all’affidamento ai servizi sociali, dopo aver trascorso in carcere gli ultimi nove anni a seguito del disastro del 2012 all’isola del Giglio quando, a seguito del naufragio della nave da crociera, 32 persone persero la vita.

Schettino si trovava a Rebibbia da maggio 2017: restano dunque ancora sei anni di pena da scontare essendo stato condannato in via definitiva a 16 anni ed un mese ma non dovrà più fare rientro in carcere.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha valutato il cammino rieducativo di Schettino con attenzione, stabilendo, come riportato da La Nazione, la sua idoneità ad uscite dal carcere per andare, sempre sotto controllo e con affidamento in prova, ai servizi sociali.

“c’erano tutti i requisiti” per ottenere l’alternativa al carcere, un passaggio che definisce “la corretta prosecuzione del percorso dopo la condanna” ha commentato l’avvocata di Schettino Francesca Carnicelli.

Concordia, Schettino ai servizi sociali: i motivi della decisione

La sentenza per Schettino rimane comunque definitiva: pertanto pur essendo stato affidato ai servizi sociali in prova come previsto dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario, andrà solo a mutare il luogo nel quale verrà scontata la pena residua. Schettino seguirà dunque un programma di reinserimento seguito dall’Ufficio di esecuzione penale esterna. E dovrà rispettare con molta attenzione le prescrizioni previste, per non perdere il beneficio ottenuto e dover tornare dietro le sbarre.