Il Logico Scorretto - Stagione 2 - Perché Sanremo è Sanremo

Il Logico Scorretto - Stagione 2 - Perché Sanremo è Sanremo

Desumo che siamo tutti d’accordo nel dire che Sanremo, festival della canzone italiana, sia la cosa più lontana da un’operazione socialista. E’ lo sfoggio puro del capitalismo, abiti da sera, biglietti alle stelle, gente vip. Inoltre, tra costi milionari e incassi milionari dagli sponsor rappresenta un giro d’affari notevole. Dai, anni luce dalla sagra della salamella o dal festival dell’umidità.

Detto questo per cosa è fatto Sanremo, per vendere, non solo personaggi e dischi, ammesso che i dischi si vendano ancora, per vendere la qualsiasi, tenendo conto anche dello strascico mediatico che ne deriva. Non è il Festival della canzone italiana è un’occasione dove farsi vedere, se fosse davvero il festival della canzone italiana, il direttore artistico sarebbe qualcuno che conosce la musica a tutto tondo, che sa interpretare la nouvelle vague e dare dei giudizi critici, mi aspetto un gruppo che comprende direttori d’orchestra e qualcuno tipo Gino Castaldo che ha macinato musica tutta la vita.

Tutt’altra storia è il conduttore, perse le colonne, Baudo, Mike, Corrado forse il festival merita qualcuno di più solido del prescelto, comunque sia, stiamo parlando di uno show capitalistico dove le co-conduttrici sono sempre state mostrate come cibo per il patriarcato, così come lo chiamerebbero le femministe accanite, a parte la Pausini che ha saputo prendersi tutta la scena.

Ma veniamo ai cantanti li distinguerei in 6 categorie, visto i nomi che sono girati:

Vecchie glorie – tirati fuori dalla naftalina, aggrediscono il palco alla vecchia maniera inanellando stecche supreme per far capire che valgono ancora qualcosa.

– tirati fuori dalla naftalina, aggrediscono il palco alla vecchia maniera inanellando stecche supreme per far capire che valgono ancora qualcosa. I Propalla – quelli che se vincono non vanno all’eurovision perché c’è Israele ma partecipano allo show nonostante girino soldi degli sponsor in cui qualche israeliano c’è, ma sai, la coerenza.

– quelli che se vincono non vanno all’eurovision perché c’è Israele ma partecipano allo show nonostante girino soldi degli sponsor in cui qualche israeliano c’è, ma sai, la coerenza. Quote Rosa – l’emancipazione della donna, contro il patriarcato, contro il capitalismo, indosso abiti da 1000 euro, guardo le bonazze mostrate come bistecche ma voglio combattere il sistema dall’interno.

– l’emancipazione della donna, contro il patriarcato, contro il capitalismo, indosso abiti da 1000 euro, guardo le bonazze mostrate come bistecche ma voglio combattere il sistema dall’interno. I riciclati – magari parte di coppie che ci cantavano cuoricini che però adesso i cuoricini non ci sono più e allora si presentano da soli, ma perché mancare un Sanremo.

– magari parte di coppie che ci cantavano cuoricini che però adesso i cuoricini non ci sono più e allora si presentano da soli, ma perché mancare un Sanremo. I gangsta bravi – prima di Sanremo sono rappertrapper duri e puri, le donne le pigliano, soldi, armi nei pantaloni, poi arrivano qui, capelli raccolti, faccia pulita, vestito d’ordinanza e cantano dell’infanzia rubata e dall’amore perduto ma per cortesia.

– prima di Sanremo sono rappertrapper duri e puri, le donne le pigliano, soldi, armi nei pantaloni, poi arrivano qui, capelli raccolti, faccia pulita, vestito d’ordinanza e cantano dell’infanzia rubata e dall’amore perduto ma per cortesia. Gli amici degli amici – vuoi non riservare una quota a quei perfetti sconosciuti che escono dai talent, hanno le canzoni scritte con suno e sono la fotocopia uno dell’altro.

Una quota in ogni caso è riservata al neomelodico almeno un paio se non tre devono cantare con l’accento napoletano o in napoletano direttamente, dicendo “vojo”, “cuojo”, speriamo che a questo giro non salga nessuna mamma sul palco, se no, come la volta scorsa, sono dovuto correre a sciacquarmi la bocca dal miele.

Vediamo che succederà nel 2027, io spero in un Morgan che corre nudo in platea.