Tragedia a Montebelluna, nel Trevigiano, dove un incidente stradale è costato la vita a Manuel Dal Molin, 19 anni, originario di Volpago del Montello. Il giovane si è scontrato con un’altra auto ed è finito contro un albero. Inutili i tentativi di soccorso. Profondo il cordoglio delle comunità locali, che ricordano il ragazzo e le sue passioni.

Incidente mortale a Montebelluna, morto il 19enne Manuel Dal Molin

Aveva appena 19 anni Manuel Dal Molin, il giovane di Volpago del Montello morto nel grave incidente stradale avvenuto giovedì 19 novembre, intorno alle 19.30, lungo via Schiavonesca Priula, in località Caonada, a Montebelluna, nel Trevigiano. Il ragazzo viaggiava a bordo della sua Fiat Punto in direzione Montebelluna quando si è scontrato con un’Alfa Romeo Tonale.

Alla guida dell’altro veicolo si trovava una donna di 44 anni, che stava uscendo dal cancello della propria abitazione. In seguito all’impatto, l’utilitaria del diciannovenne è finita fuori strada, schiantandosi contro un platano a bordo carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, l’elisoccorso decollato da Treviso, i vigili del fuoco di Montebelluna e i carabinieri.

I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare il ragazzo, ma le ferite riportate erano troppo gravi: Manuel è morto in ambulanza. La conducente dell’Alfa Romeo ha riportato lesioni lievi ed è stata accompagnata all’ospedale San Valentino.

Chi era Manuel Dal Molin, appassionato di trattori e agricoltura

La morte di Manuel ha sconvolto le comunità di Volpago del Montello, Venegazzù e Montebelluna, dove il ragazzo e la sua famiglia erano molto conosciuti. Il diciannovenne era particolarmente legato al mondo dell’agricoltura e dei motori, passioni che condivideva anche sui social. Su TikTok si definiva agrinfluencer e aveva raggiunto circa 25mila follower, pubblicando video dedicati ai trattori e alla vita nei campi.

Manuel partecipava attivamente anche alla vita della comunità, dando una mano nell’organizzazione della sagra annuale di Venegazzù, soprattutto nelle attività in cucina. Chi lo conosceva lo ricorda come un ragazzo disponibile, generoso e gran lavoratore. La tragedia ha colpito profondamente anche le amministrazioni locali. Il sindaco di Volpago, Adalberto Bordin, ha espresso il cordoglio proprio e dell’intera comunità ai familiari: «Sono senza parole».