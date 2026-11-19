Delitto di Garlasco, Massimo Lovati: "Stasi verrà riabilitato e Sempio sarà...

Delitto di Garlasco, Massimo Lovati: "Stasi verrà riabilitato e Sempio sarà...

Delitto di Garlasco, Massimo Lovati parla dopo l'audizione in Procura: "Stasi verrà riabilitato e Sempio sarà prosciolto".

“Come finirà questa storia? Alberto Stasi verrà riabilitato e Andrea Sempio sarà prosciolto“. Ne è convinto Massimo Lovati, ex avvocato di Sempio, ascoltato nel pomeriggio di giovedì 19 novembre in Procura a Pavia nell’ambito dell ‘inchiesta sui presunti pagamenti effettuati dalla famiglia Sempio nel 2017 per ottenere l’archiviazione del figlio Andrea.

L’ex legale è stato sentito come testimone nell’indagine che riguarda il sospetto che alcune somme di denaro siano state versate per condizionare l’attività degli investigatori.

Una ricostruzione che Lovati ha respinto, sostenendo che i pagamenti fossero legati esclusivamente alle parcelle dei professionisti coinvolti nella difesa.

Nel corso delle dichiarazioni ai giornalisti, l’avvocato ha espresso anche una previsione sul futuro del caso che riguarda l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. “Il delitto di Chiara Poggi resterà insoluto“, ha affermato, aggiungendo di essere ancora convinto che si sia trattato di “un omicidio su commissione“.

Parole che riaccendono l’attenzione su una vicenda giudiziaria che, a distanza di anni, continua a far discutere.

L’audizione di Massimo Lovati in Procura a Pavia

L’audizione di Lovati è durata poco meno di due ore. A rivolgergli le domande sono state le pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano, insieme al procuratore aggiunto Stefano Civardi.

Il gruppo di magistrati, coordinato dal procuratore Fabio Napoleone, si occupa delle indagini sul delitto di Garlasco e sui presunti pagamenti che sarebbero stati effettuati dalla famiglia di Andrea Sempio.

Quest’ultimo, per il quale la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio, è accusato di aver ucciso Chiara Poggi. L’inchiesta attuale riguarda invece le somme di denaro che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbero state versate nel 2017 per favorire l’archiviazione della posizione di Sempio.

Prima dell’ingresso in Procura, Fabrizio Gallo, avvocato di Lovati, aveva anticipato che durante l’incontro sarebbe potuta arrivare una rivelazione importante. “Sarà sganciata una bomba“, aveva annunciato. Al termine dell’audizione, però, ha spiegato che non era stato fatto alcun annuncio di questo tipo, motivando la scelta con l’assenza del procuratore Napoleone. “Attendiamo che ci convochi di nuovo lui per farlo“, ha dichiarato Gallo.

I pagamenti, la consulenza genetica e il famoso pizzino

Davanti ai cronisti, Lovati ha raccontato di aver risposto a domande in buona parte simili a quelle che gli erano già state rivolte a Brescia. L’ex avvocato ha ribadito la propria convinzione sull’estraneità di Giuseppe Sempio e del figlio Andrea rispetto alle ipotesi di corruzione. “Sono pronto a mettere le mani sul fuoco su Giuseppe Sempio e suo figlio Andrea“, ha affermato.

Secondo la sua versione, il denaro versato nel 2017 sarebbe servito a pagare i professionisti incaricati della difesa e non avrebbe avuto lo scopo di influenzare il lavoro della polizia giudiziaria. Lovati ha fornito spiegazioni anche sulla cosiddetta consulenza Linarello, il parere genetico redatto dal genetista forense Pasquale Linarello su incarico della famiglia Stasi. L’avvocato ha dichiarato di averla ottenuta grazie a proprie conoscenze personali.

Un altro punto affrontato riguarda il cosiddetto pizzino trovato nell’abitazione della famiglia Sempio, sul quale comparirebbero le cifre “20, 30” accanto al nome di Venditti. Per Lovati si tratterebbe semplicemente di un appunto relativo alle spese di cancelleria per il decreto di archiviazione.

L’ex legale ha infine parlato delle telefonate effettuate dall’avvocato Federico Soldani, uno dei difensori di Sempio nel 2017 insieme a Lovati e Simone Grassi, all’assistito e all’ex luogotenente dei carabinieri Silvio Sapone. Ha sostenuto di non averne mai saputo nulla. Quando gli è stato chiesto se temesse di essere a sua volta indagato, ha risposto sorridendo: “Non temo nulla“.