Una presunta tecnica di magia nera per trasformare 50 euro in 150 e la promessa di moltiplicare i risparmi in pochi minuti. Con questo stratagemma due uomini sono riusciti a convincere una 30enne a consegnare 44mila euro in contanti, per poi sparire senza restituire nulla. La truffa, avvenuta tra Lodi e il Milanese, è stata ricostruita dalla Polizia, che ha individuato e denunciato i due presunti responsabili.

La falsa magia nera per moltiplicare le banconote: sottratti 44mila euro a una donna

Una banconota da 50 euro, due fogli di carta, un liquido e una polverina misteriosa. Sarebbe bastato questo presunto rituale, presentato come una pratica legata alla magia nera, per convincere una donna di poter moltiplicare il proprio denaro.

Dietro quella dimostrazione, tuttavia, si nascondeva un raggiro che ha permesso a due uomini di sottrarle 44mila euro in contanti. Come riportato da Il Giorno, la vicenda è avvenuta a Lodi alla fine di ottobre e si è conclusa con l’individuazione dei due presunti responsabili da parte della Squadra mobile della Questura.

Tutto è iniziato con un annuncio di vendita pubblicato online.

La donna ha contattato l’inserzionista e ha concordato un primo appuntamento in città. Durante l’incontro, l’uomo le ha proposto un metodo apparentemente innovativo per aumentare la quantità di denaro a disposizione, accompagnando la spiegazione con una dimostrazione pratica. Ha sistemato una banconota da 50 euro tra due fogli bianchi, ha avvolto il pacchetto con carta da imballaggio e vi ha versato sopra un liquido e una polverina. Dopo alcuni minuti, ha riaperto l’involucro mostrando tre banconote da 50 euro al posto di quella iniziale. Convinta di aver assistito a una vera moltiplicazione dei contanti, la vittima ha accettato di fissare un secondo appuntamento per sottoporre una somma più consistente al presunto trattamento.

La consegna di 44mila euro e le indagini della Polizia: individuati due uomini

Al successivo incontro, il primo uomo si sarebbe presentato insieme a un complice. Fidandosi della dimostrazione precedente e delle promesse ricevute, la donna ha consegnato ai due 44mila euro, aspettandosi di ricevere indietro una somma maggiorata. I presunti truffatori, però, si sarebbero allontanati senza restituire il denaro. Compreso di essere stata ingannata, la vittima ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine e denunciare l’accaduto.

Come riportato da Il Giorno, gli investigatori della Squadra mobile di Lodi hanno avviato gli accertamenti, riuscendo a identificare due uomini, rispettivamente di 40 e 46 anni, indagati per truffa, sostituzione di persona e ricettazione in concorso. Le indagini hanno permesso anche di organizzare un successivo incontro nel Milanese, durante il quale erano presenti gli agenti, che hanno identificato i due sospettati e proceduto alla loro denuncia in stato di libertà.

Al momento non sarebbe stata ancora recuperata la somma sottratta. Gli investigatori stanno inoltre verificando se il sistema della falsa moltiplicazione delle banconote sia stato utilizzato per mettere a segno altri raggiri.